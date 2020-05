Ông Liu Dengfeng, một quan chức của phòng khoa học thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, vừa bất ngờ xác nhận các phòng nghiên cứu trái phép đã được yêu cầu hủy những mẫu virus SARS-CoV-2 để "phòng ngừa rủi ro với an toàn sinh học và ngăn ngừa thảm họa thứ cấp do mầm bệnh không xác định". Ông Liu Dengfeng cho biết, khi các ca nhiễm đầu tiên được báo cáo ở Vũ Hán, "các viện nghiên cứu chuyên nghiệp cấp quốc gia" đã làm việc tích cực để xác định mầm bệnh. "Dựa trên nghiên cứu toàn diện và ý kiến chuyên gia, chúng tôi quyết định phân loại mầm bệnh gây dịch viêm phổi vào Loại II, khả năng gây bệnh cao, đồng thời áp đặt các yêu cầu an toàn sinh học đối với các hoạt động thu thập, vận chuyển và thử nghiệm mẫu, cũng như phá hủy các mẫu", ông Liu nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Các mầm bệnh Loại II có thể lây truyền giữa người với người, động vật với động vật hoặc giữa người với động vật và gây ra các bệnh nghiêm trọng như SARS và bệnh đậu mùa. Theo thông báo của ủy ban y tế địa phương hồi tháng 2, những người xử lý mẫu virus SARS-CoV-2 được lệnh không cung cấp chúng cho bất cứ tổ chức hoặc phòng thí nghiệm nào không được phê duyệt. Các phòng thí nghiệm đã lấy mẫu virus SARS-CoV-2 trái phép trong giai đoạn đầu đợt bùng phát buộc phải tiêu hủy hoặc gửi chúng đến một trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để lưu trữ.Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) bắt đầu nghiên cứu về loại virus gây ra đại dịch Covid-19 vào ngày 31-12 và thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về sự bùng phát của dịch cùng ngày. Ngày 9-1, Trung Quốc cho biết dịch bệnh mới đang hoành hành là do chủng virus corona mới gây ra. Sau đó WHO đã định danh dịch bệnh là Covid-19. Thừa nhận hủy mẫu virus SARS-CoV-2 của Trung Quốc khá bất ngờ dù trước đó Mỹ đã từng cáo buộc điều này, nhưng Bắc Kinh đều phủ nhận. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cáo buộc Trung Quốc giấu dịch cũng như cố giữ lại những mẫu bệnh đầu tiên để nắm ưu thế trong cuộc đua chế tạo vaccine phòng dịch. Tuy nhiên, ông Liu Dengfeng tiếp tục khẳng định Trung Quốc đã cởi mở chia sẻ về các chủng virus trong quá khứ và sẵn sàng chia sẻ về virus SARS-CoV-2 "theo một cách có trật tự trong khuôn khổ của Tổ chức Y tế Thế giới" để thúc đẩy hợp tác khoa học và điều chế, phân phối vaccine hợp lý cũng như tìm ra phương pháp điều trị. Trung Quốc cũng bác cáo buộc của Mỹ về việc không cho phái đoàn WHO đến thăm Viện Virus học Vũ Hán, nơi bị nghi làm "lọt" virus SARS-CoV-2, đồng thời Bắc Kinh cũng bác bỏ mọi cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19. Trung Quốc cho rằng chỉ nên điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 sau khi chúng bị chặn đứng, nhưng giới y khoa lại cho rằng điều tra nguồn gốc đại dịch ngay lúc này rất cần thiết để ngăn chặn đại dịch cũng như có cách phòng bị chúng trong tương lai. Chính quyền của Tổng thống Trump nhiều lần thúc đẩy giả thuyết virus SARS-CoV-2 có thể vô tình bị lọt ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nơi ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên hồi tháng 12-2019. Liên minh tình báo 5 nước Mỹ, Anh, Australia, New Zealand và Canada, cho rằng virus SARS-CoV-2 không phải là virus nhân tạo hoặc được biến đổi gene. Tuy nhiên họ vẫn chưa đưa ra các bằng chứng cụ thể. Bắc Kinh khẳng định luôn minh bạch về đại dịch Covid-19 và ủng hộ để WHO dẫn đầu thực hiện một cuộc đánh giá "cởi mở, minh bạch và toàn diện" về phản ứng toàn cầu đối với đại dịch.

Ông Liu Dengfeng, một quan chức của phòng khoa học thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, vừa bất ngờ xác nhận các phòng nghiên cứu trái phép đã được yêu cầu hủy những mẫu virus SARS-CoV-2 để "phòng ngừa rủi ro với an toàn sinh học và ngăn ngừa thảm họa thứ cấp do mầm bệnh không xác định". Ông Liu Dengfeng cho biết, khi các ca nhiễm đầu tiên được báo cáo ở Vũ Hán, "các viện nghiên cứu chuyên nghiệp cấp quốc gia" đã làm việc tích cực để xác định mầm bệnh. "Dựa trên nghiên cứu toàn diện và ý kiến chuyên gia, chúng tôi quyết định phân loại mầm bệnh gây dịch viêm phổi vào Loại II, khả năng gây bệnh cao, đồng thời áp đặt các yêu cầu an toàn sinh học đối với các hoạt động thu thập, vận chuyển và thử nghiệm mẫu, cũng như phá hủy các mẫu", ông Liu nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Các mầm bệnh Loại II có thể lây truyền giữa người với người, động vật với động vật hoặc giữa người với động vật và gây ra các bệnh nghiêm trọng như SARS và bệnh đậu mùa. Theo thông báo của ủy ban y tế địa phương hồi tháng 2, những người xử lý mẫu virus SARS-CoV-2 được lệnh không cung cấp chúng cho bất cứ tổ chức hoặc phòng thí nghiệm nào không được phê duyệt. Các phòng thí nghiệm đã lấy mẫu virus SARS-CoV-2 trái phép trong giai đoạn đầu đợt bùng phát buộc phải tiêu hủy hoặc gửi chúng đến một trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để lưu trữ.Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) bắt đầu nghiên cứu về loại virus gây ra đại dịch Covid-19 vào ngày 31-12 và thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về sự bùng phát của dịch cùng ngày. Ngày 9-1, Trung Quốc cho biết dịch bệnh mới đang hoành hành là do chủng virus corona mới gây ra. Sau đó WHO đã định danh dịch bệnh là Covid-19. Thừa nhận hủy mẫu virus SARS-CoV-2 của Trung Quốc khá bất ngờ dù trước đó Mỹ đã từng cáo buộc điều này, nhưng Bắc Kinh đều phủ nhận. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cáo buộc Trung Quốc giấu dịch cũng như cố giữ lại những mẫu bệnh đầu tiên để nắm ưu thế trong cuộc đua chế tạo vaccine phòng dịch. Tuy nhiên, ông Liu Dengfeng tiếp tục khẳng định Trung Quốc đã cởi mở chia sẻ về các chủng virus trong quá khứ và sẵn sàng chia sẻ về virus SARS-CoV-2 "theo một cách có trật tự trong khuôn khổ của Tổ chức Y tế Thế giới" để thúc đẩy hợp tác khoa học và điều chế, phân phối vaccine hợp lý cũng như tìm ra phương pháp điều trị. Trung Quốc cũng bác cáo buộc của Mỹ về việc không cho phái đoàn WHO đến thăm Viện Virus học Vũ Hán, nơi bị nghi làm "lọt" virus SARS-CoV-2, đồng thời Bắc Kinh cũng bác bỏ mọi cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19. Trung Quốc cho rằng chỉ nên điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 sau khi chúng bị chặn đứng, nhưng giới y khoa lại cho rằng điều tra nguồn gốc đại dịch ngay lúc này rất cần thiết để ngăn chặn đại dịch cũng như có cách phòng bị chúng trong tương lai. Chính quyền của Tổng thống Trump nhiều lần thúc đẩy giả thuyết virus SARS-CoV-2 có thể vô tình bị lọt ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nơi ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên hồi tháng 12-2019. Liên minh tình báo 5 nước Mỹ, Anh, Australia, New Zealand và Canada, cho rằng virus SARS-CoV-2 không phải là virus nhân tạo hoặc được biến đổi gene. Tuy nhiên họ vẫn chưa đưa ra các bằng chứng cụ thể. Bắc Kinh khẳng định luôn minh bạch về đại dịch Covid-19 và ủng hộ để WHO dẫn đầu thực hiện một cuộc đánh giá "cởi mở, minh bạch và toàn diện" về phản ứng toàn cầu đối với đại dịch.