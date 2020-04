"Không người nào bị nhiễm Covid-19 ở nước chúng tôi cho đến nay", Pak Myong-su, quan chức Tổng cục Phòng chống Dịch bệnh Khẩn cấp Trung ương Triều Tiên, hôm 3-4-2020 tuyên bố, khẳng định những nỗ lực ngăn chặn Covid-19 của nước này đã thành công hoàn toàn. "Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khoa học như kiểm tra, cách ly đối với tất cả những người nhập cảnh, khử trùng triệt để tất cả hàng hóa cũng như đóng biên và chặn các tuyến đường biển, đường hàng không", ông Pak nói với AFP. Triều Tiên đã lập tức đóng biên với Trung Quốc sau khi dịch bệnh bùng phát tại nước láng giềng hồi tháng 1-2020 và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt. Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Covid-19 đã xuất hiện tại hầu như toàn bộ quốc gia trên thế giới với gần một triệu ca nhiễm trên toàn cầu, khiến hơn 50.200 người tử vong. Vì thế, tuyên bố ngăn chặn thành công Covid-19 của Triều Tiên gây nhiều hoài nghi. Các chuyên gia nói rằng, Triều Tiên đặc biệt dễ bị tổn thương bởi đại dịch do hệ thống y tế yếu kém, trong khi có ý kiến cáo buộc Bình Nhưỡng giấu dịch. Tướng Robert Abrams, tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, nói rằng dựa trên thông tin mà ông có được, tuyên bố của Bình Nhưỡng không đúng sự thật. Abrams nói quân đội Triều Tiên đã bị "phong tỏa" 30 ngày hồi tháng hai và đầu tháng ba vì dịch bệnh. "Họ thực hiện các biện pháp hà khắc tại biên giới và bên trong hệ thống tổ chức để thực hiện chính xác những gì các nước khác đang làm, đó là ngăn chặn sự lây lan", ông Abrams cho hay. Trong bức thư gửi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Triều Tiên "đang trải qua điều gì đó" và đề nghị "hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh". "Tôi nghe nói có nhiều người chết ở Triều Tiên nhưng chính quyền không nói do Covid-19", ông Choi Jung-hun, cựu bác sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc, cho hay. Nhằm phòng chống dịch bệnh, Triều Tiên đã đưa hàng nghìn dân và hàng trăm người nước ngoài, gồm nhà ngoại giao, vào khu cách ly và tiến hành khử trùng, trong khi truyền thông nhà nước liên tục kêu gọi người dân tuân theo hướng dẫn y tế. Hoạt động cách ly, khử trùng được Triều Tiên thực hiện rất quyết liệt, người dân sử dụng khẩu trang rộng rãi. Gần đây, các quan chức thân cận của Chủ tịch Kim Jong-un cũng xuất hiện mà không đeo khẩu trang, song ông Choi nói rằng điều đó không có nghĩa những nỗ lực ngăn chặn Covid-19 của Triều Tiên đã thành công. Bình Nhưỡng cũng được cho là đã tìm kiếm viện trợ liên quan Covid-19. Bộ Ngoại giao Nga hồi tháng 2-2020 cho biết, đã cung cấp cho Triều Tiên 1.500 bộ xét nghiệm nCovid-19 theo yêu cầu của họ "do nguy cơ dai dẳng của Covid-19" WHO có kế hoạch chi 900.000 USD để hỗ trợ các hoạt động ứng phó Covid-19 của Bình Nhưỡng, theo dữ liệu được đăng trên trang web Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

