Liên quan dịch Covid-19, Tổng thống Donald Trump chỉ trích một loạt nhân vật và chĩa mũi dùi ra nước ngoài, tổ chức phi chính phủ Nhằm chứng minh Nhà Trắng không liên quan trực tiếp đến con số tử vong ngày càng tăng vì Covid-19, ông Trump nêu danh sách dài những người mà ông cho là có lỗi Chiến lược này phụ thuộc vào sự ủng hộ của các nhân vật truyền thông cánh hữu và được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong cuộc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng này, khi chỉ còn 7 tháng nữa là các cử tri Mỹ sẽ đi bầu cử. Danh sách này càng ngày càng dài thêm và cũng thay đổi để phù hợp với tình hình. Ban đầu, ông Trump chỉ trích các thống đốc phe Dân chủ và cáo buộc họ quản lý yếu kém ở tuyến đầu cuộc khủng hoảng. Trước đó, ông phê bình giới truyền thông vì cố tình gây sợ hãi và chính trị hoá đại dịch, cũng như không ghi nhận xứng đáng những nỗ lực của chính quyền. Các nhà điều tra liên bang được cho là cố tình làm Nhà Trắng trở nên xấu xí. Trung Quốc ban đầu được khen ngợi vì những nỗ lực chống dịch, nhưng sau đó ông Trump cho rằng, Bắc Kinh đã che đậy số liệu thực tế về người nhiễm dịch bệnh Covid-19. Và bây giờ, đến lượt WHO, khi Tổng thống Mỹ quyết định ngưng tài trợ cho tổ chức này vì che giấu thông tin về dịch cho Trung Quốc. Tháng trước, khi nước Mỹ bắt đầu bị phong toả, ông Trump tuyên bố "Tôi không chịu trách nhiệm gì cả" về sự thiếu hụt trong việc xét nghiệm Covid-19. Và tuần này, khi được hỏi về việc đã có cảnh báo về sự nghiêm trọng tiềm tàng của đại dịch từ hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ trả lời thẳng thừng rằng: "Tôi không thể làm tốt hơn (những gì đã làm)". Trước những gì được dự đoán về cuộc bầu cử khó lường vào tháng 11 tới, việc tìm ra lỗi của những người khác đã trở thành yêu cầu đối với các đồng minh của Tổng thống, theo 4 quan chức Nhà Trắng và những thành viên đảng Cộng hoà ở gần Nhà Trắng. Họ chia sẻ với hãng tin AP nhưng muốn giấu tên vì không được phép nói công khai về vấn đề này. Những chỉ trích của ông Trump, nhắm đến từ Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer cho tới Trung Quốc, đã được các thành viên nội các, chiến dịch tái tranh cử của ông và những nghị sĩ đảng Cộng hòa nhắc lại Với tâm trí hướng về cuộc bầu cử, ông Trump nhiều lần đã bày tỏ sự không hài lòng với khuyến cáo của các chuyên gia y tế về việc phong toả đất nước, và kêu gọi nhanh chóng tái khởi động nền kinh tế. Tổng thống cũng nhiều lần nhắm vào đối thủ sắp tới của ông - cựu Phó tổng thống Joe Bidden, và cho rằng ông Bidden đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ. Ông Trump đã biến cuộc họp báo hàng ngày của lực lượng đặc biệt ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng thành sân khấu cho những cuộc vận động tranh cử đã bị huỷ bỏ của ông. Ông tranh cãi với các phóng viên, nói ra những điều không đúng sự thật và đôi khi là đặt mình ở ngoài những lời khuyên của chuyên gia y tế. Ông ca ngợi công dụng của 2 loại thuốc chống sốt rét trong điều trị Covid-19, bất chấp việc chưa có bằng chứng khoa học nào công nhận điều đó. Ông Trump ban đầu không chỉ trích Trung Quốc để đại dịch Covid-19 lan rộng, nhưng sau đó để nhắm tới nhóm những người ủng hộ bảo thủ, ông đã dùng cụm từ "virus Trung Quốc" để nói về đại dịch, và cũng cáo buộc Bắc Kinh che đậy số liệu thật sự về đại dịch Covid-19. Gần nhất, ông nhắm đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cáo buộc cơ quan này đã không cảnh báo đúng mức về đại dịch và tuyên bố cắt viện trợ. Ông Trump công kích các phương tiện truyền thông, tấn công các hãng tin và phóng viên trong nỗ lực nhằm khiến những người ủng hộ ông thêm nghi ngờ về các bài báo khi những tiêu đề ngày càng trở nên u ám. Thế giới hiện đang ghi nhận 219 quốc gia và vùng lãnh thổ bị đại dịch Covid-19 tấn công với gần 1,9 triệu người bị nhiễm trong đó có hơn 115.000 người tử vong. Mỹ tiếp tục là tâm dịch lớn nhất thế giới với hơn 560.000 người bị nhiễm và hơn 22.000 người bị thiệt mạng. WHO kêu gọi các nước gạt bỏ những bất đồng và cùng nhau chung tay để chặn đứng đà lây lan của đại dịch.

