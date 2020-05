"Nhìn xem, ông ấy là một tổng thống bất tài, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Hoàn toàn bất tài", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng hôm 17-5. Màn đáp trả của ông Trump đưa ra sau khi xuất hiện bình luận chỉ trích của người tiền nhiệm, ông Barack Obama về cách chính quyền ông xử lý đại dịch Covid-19. Ông Obama nói: "Cuộc bầu cử sắp diễn ra ở mọi cấp độ. Nó rất quan trọng vì những gì chúng ta chiến đấu không chỉ là một cá nhân hay một đảng cụ thể. Mà vì những điều dài hạn, trong đó ích kỷ, chia rẽ, xem người khác như kẻ thù lại ngày càng mạnh mẽ hơn trong đời sống người Mỹ". "Đó là một phần lý do vì sao phản ứng với đại dịch toàn cầu lần này lại yếu ớt và không đồng nhất. Đó là một thảm họa hỗn loạn tuyệt đối khi những suy nghĩ như trên tồn tại trong chính quyền" – ông Obama nhấn mạnh. Phát biểu với các cử nhân trong buổi lễ tốt nghiệp trực tuyến của các trường đại học và cao đẳng da màu (HBCU) ông Obama nói: "Hơn bất cứ điều gì, đại dịch đã lan tràn, cuối cùng xé rách bức màn để cho thấy nhiều người có trách nhiệm biết họ đang làm gì. Nhiều người trong số họ thậm chí không giả vờ rằng mình đang chịu trách nhiệm". "Làm những gì mình cảm thấy tốt, thuận tiện và dễ dàng là cách tư duy của trẻ con. Thật không may, rất nhiều người được gọi là trưởng thành, bao gồm một số người có chức danh và công việc quan trọng, vẫn nghĩ như vậy. Đó là lý do mọi thứ trở nên tồi tệ", Obama nói thêm. Phát biểu của ông Obama được cho là nhắm thẳng vào Tổng thống Trump. Người phát ngôn của ông Obama từ chối bình luận hay giải thích về nhận xét của cựu tổng thống. Tuy nhiên Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany lên tiếng bác bỏ. Bà Kayleigh McEnany nói với CNN: "Phản ứng trước đại dịch Covid-19 của Tổng thống Trump là chưa từng có và đã cứu sống người Mỹ". Các cựu tổng thống Mỹ thường tránh phê phán người kế nhiệm, song ông Obama dường như đã phá lệ trong bài phát biểu này. Ông cũng ít phát biểu công khai kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ hồi tháng 1-2017. Tổng thống Trump đã phải đối mặt với nhiều thách thức kèm theo những lời chỉ trích vì cách ứng phó đại Covid-19 khiến hơn 1,5 triệu người nhiễm và gần 91.000 người tử vong ở Mỹ. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ đang đạt những tiến bộ lớn trong đối phó dịch bệnh và khuyến khích các bang mở cửa trở lại nền kinh tế, bất chấp cảnh báo từ chuyên gia y tế. "Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có cuối tuần tuyệt vời. Chúng tôi đã tiến hành rất nhiều cuộc họp tuyệt vời. Nhiều mặt trận đã đạt tiến bộ to lớn, trong đó có việc xây dựng phác đồ điều trị cho bệnh dịch khủng khiếp đang bủa vây đất nước chúng ta. Rất nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra", ông Trump nói. Ông Obama hầu như tránh chỉ trích hiệu quả làm việc của đương kim Tổng thống Trump, nhưng trong một cuộc gọi bị rò rỉ tuần trước, cựu tổng thống mô tả phản ứng của chính quyền ông Trump với Covid-19 "hoàn toàn là thảm họa hỗn loạn". Covid-19 đã xuất hiện ở hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,8 triệu người nhiễm và gần 317.000 người chết. Hiện dịch vẫn diễn biến phức tạp, công tác điều chế vaccine phòng dịch vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

