Bà Melinda Gates, đồng chủ tịch quỹ Bill & Melinda Gates, chỉ trích quyết định cắt ngân sách cho WHO của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "nguy hiểm", đồng thời tuyên bố tài trợ thêm 150 triệu USD cho cơ quan y tế này của Liên Hợp Quốc. "Rút viện trợ cho WHO là vô nghĩa trong thời đại dịch. Chúng ta cần phối hợp phản ứng toàn cầu", bà Gates nói. Trong khi đó Giám đốc WHO cho rằng Mỹ luôn là người bạn hào phóng và hy vọng Washington sẽ sớm nối lại nguồn viện trợ cho WHO. Bà Melinda Gates cho rằng: "Khi khủng hoảng như thế này, tất cả chúng ta cần chung sức". Quỹ Bill & Melinda Gates với nguồn vốn hơn 42 tỷ USD là quỹ từ thiện lớn nhất thế giới và là nhà tài trợ lớn thứ hai cho WHO sau Mỹ. Tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft và vợ, đã thành lập và quyên góp 36 tỷ USD vào quỹ này với mục đích nâng cao chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu. Bên cạnh việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh, cung cấp thuốc men và nghiên cứu sản xuất vaccine, tiền do quỹ này còn tài trợ chủ yếu nhằm giúp những nước nghèo và các nhóm dân số dễ bị tổn thương đối phó đại dịch Covid-19 lan rộng và tình trạng đói nghèo do đại dịch gây ra. "Chúng tôi thực sự là một cộng đồng toàn cầu cần giải quyết những gì mới chỉ bắt đầu ở các nước châu Phi và Nam Á. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu giúp đỡ rất lớn và đó là lý do chúng tôi tăng gấp đôi cam kết tài trợ", bà Melinda Gates nói. Khoản tài trợ 150 triệu USD này sẽ được bổ sung vào 100 triệu USD ban đầu mà Quỹ Bill and Melinda Gates đầu tư cho các dự án nghiên cứu khoa học và y tế công cộng. Bà Melinda Gates cho hay quỹ đang hỗ trợ 8 dự án nghiên cứu sản xuất vaccine để ngăn dịch bệnh Covid-19, đồng thời tài trợ nâng cao năng lực ứng phó các loại virus nguy hiểm cho châu Phi. Tuy nhiên, hoạt động từ thiện của vợ chồng nhà Bill Gates từ lâu đã vấp phải nhiều chỉ trích, cho rằng công việc phi lợi nhuận của họ dựa trên số tiền được miễn thuế của cặp vợ chồng tỷ phú này nếu đóng góp cho Quỹ Bill & Melinda Gates. Dù đóng góp của quỹ này cho cuộc chiến chống dịch bệnh trên thế giới như bại liệt, sốt rét là không thể tranh cãi, một số người cho rằng tầm ảnh hưởng của hai vợ chồng không được kiểm soát và một số dự án của họ là "nửa vời". "Tôi không rõ những lời chỉ trích này có nhắm vào hoạt động từ thiện hay không. Tôi nghĩ họ chủ yếu công kích giới nhà giàu", bà Melinda Gate nói với AP trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2-2019. Hiện các nhà y khoa đang tăng cường hoạt động nghiên cứu thuốc chữa trị cho dịch bệnh Covid-19. Cho đến nay, đại dịch Covid-19 đã lan rộng ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,1 triệu người nhiễm. Đã có gần 142.000 người tử vong, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 653.000 người nhiễm và hơn 33.000 người bị tử vong. Hiện WHO đang bị chỉ trích vì yếu kém trong vấn đề kiểm soát dịch. Một nghiên cứu từ Anh chỉ ra, nếu WHO tuyên bố đại dịch và hạn chế đi lại trước một tuần thì đại dịch Covid-19 sẽ không thảm khốc đến thế.

