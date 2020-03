Trong bài phát biểu trước Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan nói rằng đã xảy ra những vi phạm nhỏ về lệnh ngừng bắn mà nước này ký kết với Nga Tổng thống Erdogan tuyên bố rõ ràng rằng, ưu tiên hàng đầu đối với Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay chính là sự an toàn của 12 trạm giám sát được thiết lập trong khu vực tỉnh Idlib Ông Erdogan nói thêm: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ việc huy động lực lượng của quân đội Syria và đồng minh gần đường giới tuyến ngừng bắn, và chúng tôi sẽ đáp trả họ bằng những đòn nặng nề nếu vi phạm lời hứa" Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra rằng từ giờ trở đi, việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở Idlib dù chỉ là nhỏ sẽ có ngay hậu quả. Ankara hy vọng Moskva sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến vấn đề này Tổng thống Erdogan cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ không chỉ đáp lại cuộc tấn công nhỏ nhất nhằm vào các trạm kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria mà có thể sẽ tung ra hành động khốc liệt gấp nhiều lần Ông Erdogan nhận định thêm rằng hiện tại không biết mức độ cam kết của chính quyền Syria và những người ủng hộ đến từ các lực lượng đồng minh với lệnh ngừng bắn ra sao, nhưng sẽ sẵn sàng "giáng cho họ thiệt hại nặng nề" nếu có bất cứ vi phạm nào Trong diễn biến khác, theo báo cáo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã rút vũ khí hạng nặng của họ khỏi một số trạm quan sát sau khi Ankara hoàn thành thỏa thuận với đối tác Nga "Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không rời khỏi các trạm quan sát của họ, nhưng do lệnh ngừng bắn ở tỉnh Idlib, binh sĩ nước này sẽ không còn cần vũ khí hạng nặng nữa", truyền thông khu vực nhận định Đồng thời, lực lượng vũ trang Nga đã tăng cường tuần tra dọc theo các con đường chính ngăn cách quân đội Syria và phiến quân thánh chiến ở các tỉnh Idlib và Aleppo Binh sĩ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu tuần tra chung dọc theo đường cao tốc Aleppo - Latakia (M4) vào ngày 15-3; hành động này là một phần của thỏa thuận đã được ký kết tại Moscow vào ngày 5-3 Cần lưu ý thêm rằng mặc dù đã đạt thỏa thuận ngừng bắn với Nga nhưng Thổ Nhĩ Kỳ mới đây vẫn yêu cầu châu Âu và khối quân sự NATO phải có hành động hỗ trợ họ trong cuộc chiến tại Syria Điều này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn sẵn sàng cho tình huống xung đột vũ trang tái diễn, thậm chí với mức độ lớn hơn nhiều so với hai tuần giao tranh vừa qua Sau khi nhận đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ là quốc gia tỏ rõ thái độ ủng hộ nhất, khiến Ankara hy vọng rằng họ sẽ nhận được sự trợ giúp thiết thực như vũ khí hay nhân lực Nhưng ngay lập tức, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ - ông Robert O'Brien đã "dội gáo nước lạnh" khi cho biết Washington sẽ không gửi quân tới Idlib, điều này cho thấy Ankara có thể chỉ nhận được hỗ trợ tinh thần mà thôi

