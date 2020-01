Nhiều hãng truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, vào đêm 2/1 (theo giờ Washington, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), một trận không kích đã diễn ra gần sân bay quốc tế Baghdad. Sự kiện trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố Washington sẽ tấn công phủ đầu các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria nếu các nhóm bán quân sự lên kế hoạch tấn công các căn cứ hoặc nhân viên người Mỹ. Theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Mỹ, chính Tổng thống Donald Trump đã đưa ra mệnh lệnh cứng rắn là chớp thời cơ tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Kết quả của trận không kích đó là Tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của IRGC cùng với Abu Mahdi al Muhandis - Chỉ huy lực lượng huy động nhân dân Iraq do Iran hậu thuẫn đã thiệt mạng Tướng Qasem Soleimani vẫn được biết đến là nhân vật cứng rắn nhất của Iran khi thường xuyên đưa ra những tuyên bố gây sốc như dọa xóa sổ nhà nước Israel, hay hủy diệt mọi căn cứ Mỹ trong khu vực. Ông Soleimani cũng là người bị cáo buộc đã đứng đằng sau các vụ tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ tại thành phố Kirkuk của Iraq, cũng như gây ra tình hình hỗn loạn tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad những ngày qua. Đối với Mỹ, vụ tấn công do máy bay không người lái thực hiện đã "thành công rực rỡ" khi xóa sổ được đối tượng nguy hiểm hàng đầu với họ, nhưng hệ lụy đằng sau chắc chắn không đơn giản. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là lực lượng rất tinh nhuệ, được tổ chức độc lập với quân đội Iran và có tinh thần theo đánh giá là cấp tiến đến mức cực đoan. Giới quan sát quốc tế thường so sánh IRGC như "quốc gia trong lòng một quốc gia", lực lượng "quân đội trong bóng tối" hay vẫn được biết tới bằng một thuật ngữ khác là "Deep State" (chính quyền ngầm). Vai trò của IRGC được quy định trong hiến pháp và lực lượng này chỉ tuân thủ mệnh lệnh của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Do vậy, IRGC có tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn về quyền lực pháp lý, chính trị cũng như tôn giáo. Các thành viên ưu tú nhất của IRGC chính là lực lượng đặc nhiệm Quds, với quân số khoảng vài nghìn người và thực thi các nhiệm vụ chủ yếu bên ngoài lãnh thổ Iran, gồm các chiến dịch bí mật như ám sát hay phát động chiến tranh phi đối xứng. Bên cạnh đó, đặc nhiệm Quds còn trực tiếp tham gia đào tạo các tổ chức vũ trang ở nước ngoài như phong trào Hamas của Palestine, Hezbollah ở Lebanon và lực lượng bán quân sự theo dòng Shiite tại Syria và Iraq. Bản thân Quds lại được đặt dưới quyền chỉ huy của các tướng lĩnh ưu tú nhất Iran, luôn đi đầu trong các hoạt động tình báo và quân sự của Tehran trên khắp Trung Đông, họ luôn bị coi là một cái gai sắc nhọn liên tục đâm vào các lợi ích của Mỹ ở khu vực. Chắc chắn trong thời gian tới lực lượng Quds sẽ đẩy mạnh hoạt động tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực để trả thù cho chỉ huy, như vậy nguy cơ chiến tranh toàn diện sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết vì cũng Mỹ sẽ không chịu ngồi yên một cách bị động.

