Tổng thống Ai Cập El-Sisi nói rằng, mục tiêu chính của Cairo là kích hoạt ý chí tự do của người dân Libya, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước láng giềng cũng như cho các thế hệ con em họ trong tương lai. Tổng thống Ai Cập tuyên bố, "giới hạn đỏ" mà ông nhắc đến trước đây về quyền kiểm soát thành phố chiến lược Sirte chủ yếu nhằm kêu gọi hòa bình và chấm dứt xung đột ở Libya. Ông El-Sisi nói, Ai Cập sở hữu đội quân mạnh nhất trong khu vực và lục địa châu Phi, có thể thay đổi bối cảnh quân sự một cách nhanh chóng và dứt khoát tại Libya nếu muốn làm như vậy. Nhà lãnh đạo Ai Cập còn nhấn mạnh, trong trường hợp lực lượng vũ trang của họ tiến vào Libya, quốc gia láng giềng sẽ được lãnh đạo bởi những người lớn tuổi và có uy tín tại địa phương. Về phần mình, những nhà lãnh đạo tôn giáo và người đứng đầu các bộ lạc Libya đã bày tỏ sự đồng tình hoàn toàn để cho ông El-Sisi và các lực lượng vũ trang Ai Cập can thiệp nhằm bảo vệ chủ quyền của Libya. Ngoài ra, họ còn mong muốn Cairo thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia của Libya và Ai Cập, cũng như đối mặt với những thách thức chung. Diễn biến mới nhất củng cố lời kêu gọi của quốc hội Libya về việc Ai Cập can thiệp để bảo vệ người dân Libya, đồng thời giữ gìn sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Bắc Phi này. Xét về sức mạnh quân sự, lực lượng vũ trang Ai Cập có quy mô và mức độ hiện đại thậm chí còn lớn hơn Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài ra họ còn có lợi thế cực lớn về địa lý để triển khai nhanh chóng các đơn vị tác chiến. Trong diễn biến liên quan, tại cuộc gặp gỡ người đứng đầu các bộ lạc và thủ lĩnh tôn giáo tại Libya, Tổng thống Ai Cập El-Sisi còn cung cấp thông tin rất đáng quan tâm. Ông El-Sisi cáo buộc rằng sự hiện diện của nước ngoài đã tăng lên ở Libya, đặc biệt là sau khi Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Tổng thống Ai Cập, thỏa thuận này đã thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập những căn cứ hải quân và không quân ở Libya, bên cạnh việc đưa lính đánh thuê tới để hỗ trợ lực lượng GNA kiểm soát dầu của Libya và đe dọa an ninh các nước láng giềng. Ông El-Sisi tuyên bố trong cuộc họp: "Chúng tôi sẵn sàng vào Libya theo lời đề nghị của các bạn và chúng tôi sẽ ra khỏi đó ngay khi được yêu cầu". "Ai Cập sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để đạt được lợi ích chung giữa hai nước", Tổng thống El-Sisi kêu gọi sự gắn kết giữa các bộ lạc Libya, mà theo ông có một vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh và ổn định ở Libya. Mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ cùng lực lượng GNA hiện không tỏ ra nao núng trước sức ép từ Ai Cập, do vậy tình huống giao tranh lớn giữa quân đội hai bên đang là điều mà cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại.

