Tay súng nói trên được xác định là Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, thuộc biên chế của doanh trại quân đội Surathampithak Thảm kịch bắt đầu vào chiều 8-2 khi binh sĩ này lấy trộm vũ khí và bắn chết chỉ huy cùng 2 người khác tại doanh trại quân đội Surathampithak Đối tượng sau đó đánh cắp 1 chiếc xe Humvee rồi bỏ trốn Trên đường trốn chạy, đối tượng tiếp tục xả súng vào dân thường dọc tuyến đường tới Trung tâm thương mại Terminal 21 ở quận Muang Binh sĩ này sau đó bước ra khỏi xe ô tô trước trung tâm mua sắm rồi xả đạn, khiến mọi người vội vã bỏ chạy thoát thân Mọi người vội vã trú ẩn khi vụ xả súng xảy ra Hình ảnh tay súng xuất hiện trong trung tâm thương mại Lực lượng an ninh Thái Lan sau đó đã bao vây trung tâm thương mại Terminal 21, nơi tay súng cố thủ Cảnh sát Thái Lan kiểm tra danh sách những người mắc kẹt bên trong Các binh sĩ trong đêm 8-2 đã đột kích vào trung tâm thương mại Terminal 21 giải cứu hàng trăm người khỏi trung tâm này 1 phụ nữ bị ngất xỉu được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Nhiều người dân chưa hết bàng hoàng khi được giải cứu Các nhân viên cứu hộ túc trực bên ngoài trung tâm thương mại Nỗ lực cứu chữa cho người bị thương trong vụ xả súng Lực lượng an ninh Thái Lan đã kêu gọi tay súng này đầu hàng, nhưng họ được đáp lại bằng những tiếng hét giận dữ và một loạt tiếng súng phát ra vào khoảng 3h sáng tại tầng hầm của trung tâm này Trong cuộc đấu súng với nghi phạm, 1 cảnh sát đặc nhiệm đã thiệt mạng và 2 nhân viên an ninh khác bị thương Người dân tập trung theo dõi vụ việc bên ngoài trung tâm thương mại Cảnh sát Thái Lan cuối cùng cũng tiêu diệt được tay súng và giải cứu thêm 8 con tin Nghi phạm Jakrapanth Thomma là 1 huấn luyện viên bắn súng trong đơn vị, và cũng là 1 tay súng bắn tỉa được huấn luyện trong chương trình lực lượng đặc biệt, theo Bộ Quốc phòng Thái Lan

