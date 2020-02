Sáng ngày 3-2-2020, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn (Huoshenshan) vừa mới xây xong ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã tiếp nhận các bệnh nhân đầu tiên

Trung Quốc bắt đầu xây dựng bệnh viện này vào ngày 24-1. Sau 10 ngày gấp rút xây dựng, bệnh viện chuyên dụng dành để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm nCoV mang tên Hỏa Thần Sơn đã được hoàn thành

Theo Tân Hoa Xã, để xây dựng thần tốc Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Trung Quốc đã huy động 7.000 công nhân làm việc xuyên ngày đêm

Sau khi hoàn thành, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được bàn giao cho lực lượng quân y Trung Quốc quản lý và sử dụng. Tổng cộng 1.400 nhân viên quân y được giao trách nhiệm điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện này. Trong số những người được cử đến có các chuyên gia đã từng đối phó với dịch SARS giai đoạn 2002-2003 và dịch Ebola ở châu Phi

Tọa lạc trên diện tích 34.000m2, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có khả năng tiếp nhận và điều trị nội trú cùng lúc 1.000 bệnh nhân

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có diện tích 24.990 m2 với chiều cao 2 tầng, được xây dựng từ các khối bê tông đúc sẵn và lắp ghép lại với nhau, cho phép đẩy nhanh tốc độ thi công để sớm đưa bệnh viện vào hoạt động

Bệnh viện được trang bị đầy đủ thiết bị y tế để đảm bảo quá trình điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân. Được biết, trang thiết bị phục vụ cho Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được trưng dụng từ một số bệnh viện nằm xa vùng dịch hoặc đặt hàng trực tiếp từ các nhà máy thiết bị y tế

Để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân, mỗi phòng được thiết kế khép kín và riêng biệt

Mỗi phòng được bố trí 2 giường bệnh cùng hệ thống cung cấp oxy để phục vụ cho quá trình điều trị bệnh

Các bệnh viện ở Vũ Hán đang phải đối mặt với tình trạng quá tải. Do đó, việc đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn được coi như "cứu tinh" cho cả đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân

Bên cạnh Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Trung Quốc cũng đang gấp rút xây một bệnh viện tương tự thứ hai ở Vũ Hán có tên Lôi Thần Sơn (Leishenshan), theo đài CGTN. Bệnh viện Lôi Thần Sơn nằm cách Bệnh viện Hỏa Thần Sơn 40km, được khởi công vào ngày 25-1 và dự kiến hôm 5-2 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động

Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn tọa lạc trên diện tích 76.000m2, chứa 1.600 giường, tăng hơn 300 so với thiết kế trước đó do số lượng bệnh nhân địa phương ngày một tăng cao

Dự kiến, bệnh viện Lôi Thần Sơn sẽ mở rộng tới 60.000m2, cung cấp không gian làm việc cho hơn 2.000 nhân viên y tế (theo Xinhua)

Khởi công Bệnh viện Lôi Thần Sơn, 30 trong tổng số 500 khối nhà được lắp sẵn đã được chuyển tới công trường

Tính đến ngày 2-2, Bệnh viện Lôi Thần Sơn đã hoàn thành được 70% công việc. Lực lượng tham gia xây dựng vô cùng đông đảo với 936 nhân viên quản lý, 6.950 công nhân thi công cùng 1.374 phương tiện phục vụ thi công như máy xúc, cần cẩu

Theo các quan chức Trung Quốc, 2 bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn được xây dựng dựa trên mô hình của bệnh viện Tiểu Thang Sơn, một cơ sở tạm thời ở ngoại ô Bắc Kinh trong đợt bùng phát dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng)

Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, là tâm điểm bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Hiện nay, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Tính đến 16h30 ngày 4-2-2020, thế giới đã ghi nhận 20.664 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó 427 ca tử vong (1 ở Phillippines, 1 ở Hong Kong, còn lại ở Trung Quốc) và 664 ca được chữa khỏi

Theo thuyết ngũ hành, cái tên "Hỏa Thần Sơn" và "Lôi Thần Sơn" có ngụ ý dịch viêm phổi cấp do virus corona nCoV cuối cùng sẽ chấm dứt

Sáng ngày 3-2-2020, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn (Huoshenshan) vừa mới xây xong ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã tiếp nhận các bệnh nhân đầu tiên

Trung Quốc bắt đầu xây dựng bệnh viện này vào ngày 24-1. Sau 10 ngày gấp rút xây dựng, bệnh viện chuyên dụng dành để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm nCoV mang tên Hỏa Thần Sơn đã được hoàn thành

Theo Tân Hoa Xã, để xây dựng thần tốc Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Trung Quốc đã huy động 7.000 công nhân làm việc xuyên ngày đêm

Sau khi hoàn thành, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được bàn giao cho lực lượng quân y Trung Quốc quản lý và sử dụng. Tổng cộng 1.400 nhân viên quân y được giao trách nhiệm điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện này. Trong số những người được cử đến có các chuyên gia đã từng đối phó với dịch SARS giai đoạn 2002-2003 và dịch Ebola ở châu Phi

Tọa lạc trên diện tích 34.000m2, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có khả năng tiếp nhận và điều trị nội trú cùng lúc 1.000 bệnh nhân

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có diện tích 24.990 m2 với chiều cao 2 tầng, được xây dựng từ các khối bê tông đúc sẵn và lắp ghép lại với nhau, cho phép đẩy nhanh tốc độ thi công để sớm đưa bệnh viện vào hoạt động

Bệnh viện được trang bị đầy đủ thiết bị y tế để đảm bảo quá trình điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân. Được biết, trang thiết bị phục vụ cho Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được trưng dụng từ một số bệnh viện nằm xa vùng dịch hoặc đặt hàng trực tiếp từ các nhà máy thiết bị y tế

Để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân, mỗi phòng được thiết kế khép kín và riêng biệt

Mỗi phòng được bố trí 2 giường bệnh cùng hệ thống cung cấp oxy để phục vụ cho quá trình điều trị bệnh

Các bệnh viện ở Vũ Hán đang phải đối mặt với tình trạng quá tải. Do đó, việc đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn được coi như "cứu tinh" cho cả đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân

Bên cạnh Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Trung Quốc cũng đang gấp rút xây một bệnh viện tương tự thứ hai ở Vũ Hán có tên Lôi Thần Sơn (Leishenshan), theo đài CGTN. Bệnh viện Lôi Thần Sơn nằm cách Bệnh viện Hỏa Thần Sơn 40km, được khởi công vào ngày 25-1 và dự kiến hôm 5-2 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động

Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn tọa lạc trên diện tích 76.000m2, chứa 1.600 giường, tăng hơn 300 so với thiết kế trước đó do số lượng bệnh nhân địa phương ngày một tăng cao

Dự kiến, bệnh viện Lôi Thần Sơn sẽ mở rộng tới 60.000m2, cung cấp không gian làm việc cho hơn 2.000 nhân viên y tế (theo Xinhua)

Khởi công Bệnh viện Lôi Thần Sơn, 30 trong tổng số 500 khối nhà được lắp sẵn đã được chuyển tới công trường

Tính đến ngày 2-2, Bệnh viện Lôi Thần Sơn đã hoàn thành được 70% công việc. Lực lượng tham gia xây dựng vô cùng đông đảo với 936 nhân viên quản lý, 6.950 công nhân thi công cùng 1.374 phương tiện phục vụ thi công như máy xúc, cần cẩu

Theo các quan chức Trung Quốc, 2 bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn được xây dựng dựa trên mô hình của bệnh viện Tiểu Thang Sơn, một cơ sở tạm thời ở ngoại ô Bắc Kinh trong đợt bùng phát dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng)

Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, là tâm điểm bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Hiện nay, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Tính đến 16h30 ngày 4-2-2020, thế giới đã ghi nhận 20.664 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó 427 ca tử vong (1 ở Phillippines, 1 ở Hong Kong, còn lại ở Trung Quốc) và 664 ca được chữa khỏi

Theo thuyết ngũ hành, cái tên "Hỏa Thần Sơn" và "Lôi Thần Sơn" có ngụ ý dịch viêm phổi cấp do virus corona nCoV cuối cùng sẽ chấm dứt