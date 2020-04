Cựu Tổng thống Barack Obama hôm 14-4 đã lên tiếng ủng hộ đại diện Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020. Được biết, 2 chính trị gia đã có tình bạn thân thiết kéo dài hơn 10 năm kể từ khi ông Barack Obama lựa chọn ông Joe Biden làm phó Tổng thống trong nhiệm kỳ của mình hồi năm 2008 Ngày 4-11-2008, ông Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông và Phó Tổng thống khi ấy là ông Joe Biden đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Mỹ Dù cách biệt tuổi tác lớn, song ông Barack Obama và ông Joe Biden không ngần ngại chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau Tình bạn giữa họ đã kéo dài hơn 10 năm, ngay cả sau khi nhiệm kỳ của cả 2 người đã kết thúc Trong video mới đây truyền tải thông điệp ủng hộ của mình, cựu Tổng thống Obama khẳng định ông Biden là nhà lãnh đạo tốt nhất đối với nước Mỹ trong bối cảnh đang diễn ra cuộc khủng hoảng về y tế cũng như kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra Ông Obama khẳng định: "Cách lãnh đạo bằng kiến thức và kinh nghiệm, sự trung thực và khiêm tốn, sự đồng cảm và vị tha; cách lãnh đạo không chỉ ở thủ đô và cơ quan lập pháp, mà cả ở Nhà Trắng là lý do vì sao tôi tự hào khi ủng hộ ông Joe Biden làm Tổng thống của nước Mỹ" Chia sẻ trên của Cựu Tổng thống Barack Obama được đưa ra sau khi ông Joe Biden, với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của mình đã xuất sắc vượt qua các đối thủ khác, trở thành người đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 Nhiều chuyên gia nhận định, không có gì ngạc nhiên khi Cựu Tổng thống Barack Obama lên tiếng ủng hộ ông Joe Biden bởi họ đã có thời gian dài làm việc với nhau trong 2 nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama, và tình bạn thân thiết giữa 2 người đàn ông này đã kéo dài tới tận thời điểm hiện tại Tình bạn đẹp giữa 2 chính trị gia người Mỹ đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài Nhà Trắng, ông Obama và ông Biden như 2 người bạn bình thường, cùng nhau đi ăn trưa tại 1 hàng bánh kẹp bình dân, đề nghị trả tiền bữa ăn cho nhau Năm 2015, Phó Tổng thống Joe Biden từng có ý định từ chức và bán nhà để chữa bệnh ung thư cho con trai. Tuy nhiên, Tổng thống Obama đã phản đối quyết định này, thay vào đó ông Obama đã ở bên cạnh giúp đỡ người bạn thân với lời hứa sẽ cho mượn tiền, "bao nhiêu cũng được". Điều này đã khiến ông Biden vô cùng xúc động khi kể lại Tình bạn giữa 2 chính trị gia dựa trên sự tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. Tháng 10-2015, Tổng thống Barack Obama đã vỗ vai cổ động khi ông Biden tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2016 Họ như 1 "cặp bài trùng" làm việc ăn ý và thường xuyên tranh thủ thời gian bàn bạc công việc mọi lúc, ngay cả khi trên đường di chuyển Năm 2016, Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đã ra dấu cổ vũ nhau trong bài phát biểu cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Obama trong phiên họp chung của Quốc hội tại thủ đô Washington Ngày 12-1-2017, Phó Tổng thống Joe Biden đã rơi nước mắt khi được Tổng thống Obama vinh danh và trao Huân chương Tự do. Tổng thống Obama đã không tiếc những lời khen tặng dành cho một người mà ông gọi là "sự lựa chọn tốt nhất, không chỉ với tôi, mà cả với nhân dân Mỹ" Sự kiện này diễn ra vài ngày trước khi ông Biden và ông Obama rời sở nhiệm. Chia sẻ với báo chí, ông Biden cho biết, ông vô cùng ngạc nhiên và không được báo trước về việc sẽ nhận Huân chương Tự do của Tổng thống. Phó Tổng thống khi ấy đã không kìm được nước mắt trước phát biểu của Tổng thống, người bạn thân thiết của mình Dù đã kết thúc nhiệm kỳ, ông Biden và ông Obama vẫn giữ liên lạc và cùng nhau đi xem các trận bóng rổ. Tình bạn gắn bó giữa cả 2 đã kéo dài hơn 10 năm và được xem là 1 tình bạn hiếm có trong chính trường Mỹ, vượt qua mọi toan tính chính trị, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ

