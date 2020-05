Chiếc máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) chở 99 người, trong đó có 8 thành viên phi hành đoàn hôm 22-5 đã vài lần cố gắng hạ cánh xuống sân bay Karachi, nhưng cuối cùng đâm xuống một khu dân cư gần đó Máy bay mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu khi chuẩn bị hoàn thành hành trình từ Lahore tới Karachi. Các lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã nỗ lực xuyên đêm để tìm kiếm các nạn nhân và dập tắt đám cháy trong vụ tai nạn. Đáng chú ý, có 2 người đã sống sót kỳ diệu sau tai nạn kinh hoàng này. “Đó là Zafar Masood và Mohhammad Zubair. Cả hai đều trong tình trạng ổn định”, phát ngôn viên của chính quyền tỉnh Sindh, Murtaza Wahab cho hay. Ông Zafar Masood, Chủ tịch ngân hàng tỉnh Punjab được người dân trong khu vực giải cứu sau đó đưa đến bệnh viện địa phương. Các bác sĩ xác nhận rằng ông Masood bị gãy xương nhiều nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Chủ tịch Masood ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ghế 1C. Ông là người đã có hơn 27 năm kinh nghiệm làm nhân viên ngân hàng quốc tế. Chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng khi chiếc máy bay gặp nạn lúc đang tiếp đất, ông Masood nói: “Khoảnh khắc đó có một sự va đập rất mạnh và tôi bất tỉnh. Khói dày đặc khắp mọi nơi sau khi tôi mở được mắt ra”. Trong khi đó, kỹ sư Zubair Mohhamad ngồi ở vị trí ghế 10C chỉ bị vài vết thương nhỏ. Ông cho biết, máy bay đã cố gắng hạ cánh và khoảng 10-15 phút sau thì tai nạn xảy ra. “Bỗng nhiên máy bay rung lắc rất mạnh. Máy bay đổi hướng và phi công thông báo qua hệ thống phát thanh. Họ nói rằng động cơ gặp sự cố và quá trình hạ cánh có thể gặp nhiều rắc rối". Đó là điều duy nhất Zubair còn nhớ cho tới khi tỉnh lại giữa đống đổ nát. Hôm đó, anh Raja Amjad đang lái xe ngoài đường như thường lệ ở Karachi, thành phố lớn nhất của Pakistan thì thấy thi thể rơi xuống xe. Ra khỏi xe, Raja Amjad thấy một người đang bị kẹt ở cửa thoát hiểm máy bay lên tiếng cầu cứu. Đó chính là ông Zubair Mohhamad, người ngồi gần cửa thoát hiểm. Thấy chân nạn nhân bị kẹt chặt ở cửa thoát hiểm nên Raja Amjad gọi cho cơ quan khẩn cấp nhờ giúp đỡ. Nhân chứng khác cũng kể lại, họ nghe một tiếng nổ lớn và chạy ra ngoài. “Gần 4 ngôi nhà sập hoàn toàn, có quá nhiều khói và lửa. Họ đều là những người hàng xóm của tôi. Tôi không biết mô tả nỗi kinh hoàng của vụ tai nạn như thế nào”, một người nói Phần cánh của chiếc máy bay gặp nạn đã cắt xuyên qua nóc nhiều ngôi nhà trong khu dân cư trong khi phần thân vỡ vụn ra nhiều mảnh. Lửa từ vụ hỏa hoạn do máy bay rơi lan ra nhiều ngôi nhà gần sân bay của thành phố Một quan chức hàng không dân dụng Paksitan cho biết có thể là do máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Phi công đã thông báo với đài kiểm soát không lưu về việc động cơ bị mất nguồn điện và phát đi tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay rơi. Các báo cáo ban đầu chỉ ra rằng đuôi máy bay có lẽ đã chạm đất trước, bởi vậy hành khách ngồi ở phần đầu máy bay mới may mắn thoát nạn Các nhà điều tra vụ tai nạn đang cố gắng giải mã hộp đen để xác định nguyên nhân. Chiếc máy bay gặp nạn bắt đầu hoạt động từ năm 2014 và vừa qua kiểm tra định kỳ hồi tháng 11-2019. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trong bối cảnh Pakistan đang chuẩn bị kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo và bắt đầu ngày lễ Eid al-Fitr - thời điểm các gia đình đoàn tụ và sum họp. Năm 2010, một chiếc máy bay của Hãng hàng không tư nhân Airblue đã rơi gần Islamabad khiến toàn bộ 152 người trên máy bay thiệt mạng, bị coi là thảm họa bi thảm nhất trong lịch sử hàng không Pakistan.

