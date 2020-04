"Đại tá Crozier. Đại tá Crozier", hàng trăm thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đồng thanh hô vang và vỗ tay theo nhịp trong lúc đại tá hải quân Brett Crozier rời chiến hạm đang neo đậu ở đảo Guam sáng sớm 3-4-2020. Trong video do một thủy thủ đăng trên mạng xã hội, các thành viên thủy thủ đoàn tập trung trong khoang chứa máy bay và cùng bước ra thang nâng phi cơ, cũng là điểm lên xuống của tàu sân bay Theodore Roosevelt. Đại tá Crozier chào các binh sĩ theo điều lệnh, sau đó bước lên cầu tàu và đi xuống bến đỗ. Ông vẫy chào thủy thủ đoàn một lần nữa rồi lên ôtô chờ sẵn. "Đó là cách bạn tiễn một trong những hạm trưởng vĩ đại nhất trong đời. Đó là người hết lòng vì binh sĩ, tuyệt nhất mọi thời đại", Michael Washington, một thủy thủ trên tàu, cho biết. Đại tá Crozier phải rời tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sau khi bị quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Modly thông báo quyết định cách chức hôm qua do "mất niềm tin vào khả năng chỉ huy của ông trong nỗ lực chống dịch Covid-19 và bảo đảm yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia". Đại tá Crozier vẫn giữ nguyên quân hàm và sẽ được điều chuyển sang nhiệm vụ khác. Quyết định cách chức hạm trưởng của Đại tá Crozier được đưa ra sau khi ông viết thư cầu cứu gửi lãnh đạo hải quân Mỹ, kêu gọi cho sơ tán 4.000 thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vì lo ngại dịch Covid-19 lây lan trên tàu. Bức thư được gửi lên cấp trên theo đúng quy trình, nhưng dường như Đại tá Crozier bị kỷ luật vì để nội dung của nó lọt ra ngoài. "Tôi không có thông tin và cũng không ám chỉ rằng Đại tá Crozier cố ý tuồn nội dung thư cho truyền thông. Tuy nhiên, ông ấy đã gửi thư công khai và không bảo đảm giữ kín thông tin, đó là trách nhiệm của ông Crozier", quyền Bộ trưởng Modly nói thêm. Ba ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên USS Theodore Roosevelt được ghi nhận hôm 24-3. Đây là lần đầu hải quân Mỹ phát hiện người mắc dịch bệnh Covid-19 trên chiến hạm được triển khai làm nhiệm vụ. Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 buộc tàu sân bay này phải đình chỉ nhiệm vụ và cập cảng Guam hôm 26-3 để xét nghiệm cho thủy thủ đoàn hơn 5.000 người. Trong thời gian này, thủy thủ đoàn không được rời bến đỗ, lực lượng tại căn cứ Guam cũng không được tiếp cận tàu. Hơn 100 thành viên thủy thủ đoàn tàu USS Theodore Roosevelt đã dương tính với dịch bệnh Covid-19.

