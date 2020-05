Mở đầu cuộc họp báo, hãng tin Reuters đặt câu hỏi Chính phủ Trung Quốc không đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm nay. Vậy Trung Quốc có những biện pháp gì trong những tháng tới? Về lâu dài, Trung Quốc có đủ các công cụ chính sách để đối phó với sự lây lan liên tục của dịch bệnh toàn cầu và quan hệ Trung-Mỹ không ngừng căng thẳng? Thủ tướng Trung Quốc trả lời, gần đây, nhiều tổ chức quốc tế lớn đã dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ âm 3%, thậm chí nhiều hơn. Nền kinh tế Trung Quốc đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, và không thể đứng ngoài quy luật đó. Vì vậy, năm nay Trung Quốc chưa xác định chỉ số tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, Trung Quốc đã xác định "6 đảm bảo" về việc làm của người dân, sinh kế cơ bản của người dân và chủ thể trên thị trường. Điều này liên quan trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế GDP. ""Tăng trưởng kinh tế không phải không quan trọng nhưng chúng tôi muốn người dân cảm nhận tăng trưởng kinh tế trực tiếp hơn và làm cho tăng trưởng kinh tế có chất lượng cao hơn'', Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói ""Tiền có thể tạo ra tiền, và tiền được sử dụng cho người dân có thể tạo ra sự giàu có mới, bảo tồn các nguồn thuế và làm cho tài chính bền vững. Duy trì sự ổn định và ổn định thị trường cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc tự nó là một đóng góp cho thế giới”, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Phóng viên Bloomberg đặt câu hỏi: Đại hội đồng Y tế Thế giới trong tháng 5 đã nhất trí điều tra việc nguồn gốc đại dịch Covid-19. Quan điểm của Trung Quốc về cuộc điều tra là gì? Ông nghĩ cuộc điều tra nên đạt được điều gì và những vấn đề gì cần tránh? “Trung Quốc và nhiều quốc gia ủng hộ việc truy tìm virus. Đại hội đồng WHO được tổ chức cách đây không lâu đã thông qua các nghị quyết liên quan và Trung Quốc cũng tham gia. Bởi vì truy xuất nguồn gốc khoa học có thể ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn... ...Sau những nỗ lực và gian khổ, người dân Trung Quốc hiện đang kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả, đồng thời tích cực tham gia hợp tác quốc tế, công khai, minh bạch và có trách nhiệm phát hành thông tin liên quan đến cộng đồng quốc tế một cách kịp thời... ...Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn phổ biến trên toàn cầu và chưa kết thúc ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc tìm kiếm sự thật từ thực tế và minh bạch. Một khi phát hiện dịch bệnh, chúng tôi sẽ kiên quyết kiểm soát, không cho phép che giấu đồng thời ngăn chặn và kiểm soát một cách khoa học”. Báo Taiwan China Times đặt vấn đề, với việc Đảng Dân chủ Tiến bộ tiếp tục nắm quyền ở Đài Loan từ sau ngày 20-5-2020, chính sách Đài Loan của đại lục trong tương lai là gì? Làm thế nào để tiếp tục phát triển quan hệ xuyên eo biển trong tương lai? Thủ tướng Trung Quốc nêu rõ: “Như tôi đã trình bày trong báo cáo của chính phủ rằng chính sách lớn của Trung Quốc đối với Đài Loan là nhất quán và được cả thế giới biết đến. Nguyên tắc một Trung Quốc và “Đồng thuận 92” phải được tuân thủ, đồng thời chúng tôi kiên quyết phản đối “Đài Loan độc lập”. ''Trên nền tảng chính trị này, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với tất cả các đảng, tổ chức và cá nhân ở Đài Loan về quan hệ xuyên eo biển và tương lai của quốc gia, thúc đẩy phát triển hòa bình qua eo biển và thúc đẩy sự thống nhất hòa bình của tổ quốc''. ''Vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, và chúng tôi luôn phản đối sự can thiệp của nước ngoài. Quốc gia Trung Quốc có trí tuệ và khả năng giải quyết vấn đề của riêng mình". "Chúng tôi coi đồng bào Đài Loan là anh em ruột thịt, máu mủ ruột rà hơn nước lã, luôn coi trọng sự thịnh vượng của đồng bào Đài Loan. Sau khi dịch bệnh bùng phát, không có đồng bào Đài Loan nào ở đại lục mất mạng. Chúng tôi cầu nguyện cho đồng bào ở hai bên eo biển được an toàn và khỏe mạnh”, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh. Phóng viên truyền hình Phượng Hoàng (Hồng Kông) hỏi: Về “Luật An ninh Quốc gia” liên quan đến Hồng Kông sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội soạn thảo, chúng tôi muốn hỏi liệu điều này có phải cho thấy chính phủ trung ương đã điều chỉnh chính sách của mình đối với Hồng Kông và liệu có phải là từ bỏ “một quốc gia, hai chế độ" hay không? Thủ tướng Trung Quốc giải thích: “Một quốc gia, hai chế độ” là chính sách quốc gia cơ bản của đất nước. Chính phủ trung ương Trung Quốc luôn nhấn mạnh việc thực hiện toàn diện và chính xác chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, “người Hồng Kông quản lý Hồng Kông “, và mức độ tự trị cao. Việc Quốc hội vừa thông qua quyết định soạn thảo luật bảo vệ an ninh quốc gia cũng là để đảm bảo rằng “một quốc gia, hai chế độ” có sự ổn định, lâu dài, và cũng để duy trì sự thịnh vượng, ổn định lâu dài của Hồng Kông. Phóng viên NBC của Mỹ hỏi: “Mỹ tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch Covid-19 và đã có nhiều tuyên bố về “chiến tranh lạnh mới” giữa Trung Quốc và Mỹ. Nếu các nỗ lực hợp tác thất bại, liệu nền kinh tế Trung Quốc có thể chống lại mối đe dọa của "chiến tranh lạnh mới" và cắt đứt quan hệ? "Đối với những gì bạn nói về "chiến tranh lạnh mới", chúng tôi luôn chủ trương từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh. Liên quan đến cái gọi là cắt đứt quan hệ, có thể nói rằng việc tách rời hai nền kinh tế lớn là không tốt cho bất cứ ai, và nó sẽ gây hại cho thế giới... ...Trung Quốc và Hoa Kỳ có những mâu thuẫn và sự khác biệt không thể tránh khỏi. Mối quan hệ giữa hai nước cũng đã gặp thăng trầm trong nhiều thập kỷ. Điều này đòi hỏi sự khôn ngoan để mở rộng lợi ích chung và kiểm soát xung đột cũng như sự khác biệt... ...Nói tóm lại, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan tâm chính của nhau, và tìm kiếm sự hợp tác cùng có lợi. Điều này có lợi cho thế giới", ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh. Ở câu hỏi cuối cùng, phóng viên Lianhe Zaobao của Singapore đặt câu hỏi, Thủ tướng đánh giá thế nào về tình hình bên ngoài mà Trung Quốc phải đối mặt hiện nay? Ông Lý Khắc Cường cho rằng, “đại dịch toàn cầu đã tác động nghiêm trọng trên thế giới, dẫn đến sự trao đổi và hợp tác giữa các quốc gia đã giảm đáng kể. Trên thực tế, chúng ta thậm chí phải cởi mở hơn để thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại... ...Chỉ bằng cách này, mới có thể khắc phục tác động của dịch bệnh trên thế giới và giảm thiểu thiệt hại. Tôi hy vọng và tin rằng với những nỗ lực chung của người dân ở tất cả các quốc gia, dịch bệnh sẽ qua đi và thịnh vượng sẽ trở lại”, Thủ tướng Trung Quốc nói

