Trong hai ngày 24 và 25-2-2020, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã diễn ra những cuộc biểu tình rầm rộ, sau đó đã biến thành xung đột đẫm máu giữa những người phản đối và ủng hộ luật quốc tịch mới

Đây là một trong các vụ bạo lực tồi tệ nhất ở thủ đô New Delhi trong nhiều thập niên qua và đúng lúc chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang diễn ra.

Những người biểu tình đã đốt phá khiến thủ đô New Delhi ngập trong khói lửa và hoang tàn

Lực lượng cứu hỏa đã được huy động, nhưng không thể cứu vãn và ngăn chặn được những hậu quả do bạo động gây ra

CAA là đạo luật nới lỏng các quy định cho phép những người không theo đạo Hồi đến từ 3 nước láng giềng của Ấn Độ nhập cư và sinh sống lâu dài ở nước này có được quyền công dân, tức là được nhập quốc tịch Ấn Độ.

Tuy nhiên việc CAA loại trừ những người theo đạo Hồi có được quyền này làm dấy lên làn sóng biểu tình dữ dội khi nhóm dân theo đạo này cho rằng đạo luật không công bằng, mang tính phân biệt tôn giáo và vi hiến

Xung đột đã xảy ra giữa những người theo đạo Hindu và những người Hồi giáo

Nhà cửa, hàng quán bị đập phá

Các phương tiện giao thông bị đốt cháy

Trong ngày 26-2, lực lượng cảnh sát chống bạo động tăng cường tuần tra trên nhiều tuyến đường ở thủ đô New Delhi

Cảnh sát dù đã nỗ lực hết sức nhưng không thể kiểm soát được tình hình

Bạo lực đã bùng phát ngày càng dữ dội

Hai phe đã sử dụng các loại vũ khí, kể cả gạch đá, gươm, súng trong những vụ đụng độ tại một số khu vực

Cảnh sát cho biết khoảng 60 người bị thương do trúng đạn

20 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương trong các vụ đụng độ

Khắp nơi trong khu vực đông bắc thủ đô New Delhi đã biến thành những đống đổ nát

Chính quyền đã tăng cường lực lượng an ninh phun hơi cay, bắn đạn cao su, vụt gậy khống chế để đối phó với những người biểu tình ném đá và bom xăng vào cảnh sát

Tuy nhiên tình hình bất ổn vẫn tiếp tục diễn ra và đang chia rẽ Ấn Độ. Nước này hiện có 200 triệu người theo đạo Hồi trong khi đa phần người dân lại theo Hindu giáo

