Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ - Đại tướng Hulusi Akar mới đây đã tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự của mình tại tỉnh Idlib. Đại tướng Akar phát biểu như trên trong khi tham dự một sự kiện ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết rằng các lực lượng vũ trang của đất nước ông sẽ tiếp tục chiến đấu với tất cả các tổ chức khủng bố Hồi giáo. Bên cạnh đó, Ankara cam kết sẽ đập tan hoàn toàn những mối đe dọa đối với an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, bất kể điều đó diễn ra ở bên trong hay bên ngoài biên giới quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Akar chỉ ra rằng các hoạt động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Idlib của Syria vẫn đang tiếp tục theo các thỏa thuận và luật pháp quốc tế. Đại tướng Hulusi Akar còn tiếp tục phát biểu thêm, bên cạnh các hoạt động ở Idlib, chúng tôi đang tham dự vào một cuộc đấu tranh lớn chống lại tổ chức khủng bố PKK ở miền Bắc Iraq. Gần đây quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch mang tên Tiger Claw "để bảo vệ biên giới và công dân của chúng tôi", khi tiến quân và ném bom các mục tiêu trong đất Iraq, khiến chính quyền Baghdad phản ứng dữ dội. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng một số chính phủ và tổ chức quốc tế nhận định Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào người Kurd trong các hoạt động quân sự của mình. Tuy vậy Ankara bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời chỉ ra rằng những quan niệm trên là hoàn toàn sai lầm, đồng thời nói thêm rằng người Kurd là anh em với người Thổ từ xa xưa. Cần nhắc lại rằng vào ngày 1/3, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự mới có tên gọi là Spring Shield ở Idlib chống lại lực lượng chính phủ Syria, chứng kiến sự căng thẳng lớn giữa hai bên. Tới ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đạt được thỏa thuận thực hiện lệnh ngừng bắn và tuần tra chung dọc theo đường cao tốc M4. Tỉnh Idlib là thành trì cuối cùng của các tay súng thánh chiến do Hay'at Tahrir Al-Sham lãnh đạo và nằm trong khu vực giảm xung đột được thành lập theo thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ tiến trình đàm phán Astana mà Iran cũng tham gia Tuy vậy trong thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận những vụ giao tranh giữa phiến quân nổi dậy với quân đội chính phủ Syria, thậm chí các tay súng thánh chiến còn mở cuộc tấn công quy mô lớn vào căn cứ Hmeimim của Nga. Việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại Idlib được xem như lời cảnh báo mà Ankara gửi tới Damascus, đó là họ sẽ không bao giờ từ bỏ địa bàn nói trên. Sở dĩ Ankara phải cấp tốc khẳng định đường lối của mình do có tin cho biết quân đội Syria sắp mở cuộc tổng tấn công nhằm lợi dụng việc lực lượng phòng thủ của phiến quân bị mỏng đi, do nhiều tay súng được đưa sang Libya tham chiến.

