Sau hơn 2 tuần giao tranh ác liệt tại địa bàn các tỉnh Idlib và Aleppo, gây ra nhiều thiệt hại cho cả quân đội chính phủ Syria (SAA) lẫn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng đồng minh thì một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyiv Erdogan mặc dù đã thống nhất với nhau về thỏa thuận nhưng giới quan sát cho rằng lệnh ngừng bắn là rất mong manh. Sở dĩ có nhận định trên là bởi phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ không tuân thủ do họ chẳng phải bên ký kết, bên cạnh đó Ankara cũng thường xuyên cảnh báo về việc nối lại hoạt động quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ - Đại tướng Hulusi Akar trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TRT đã tuyên bố rằng "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở lại Idlib, việc rút lực lượng vũ trang về nước không phải là một lựa chọn". Ông Akar còn cảnh báo thêm dưới dạng một "tối hậu thư" rằng nếu lệnh ngừng bắn ở Idlib bị vi phạm, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tấn công vào lực lượng chính phủ Syria. Điều đó khiến cho các chuyên gia quân sự nhận xét rằng lệnh ngừng bắn chỉ có tính chất tạm thời, như một động thái để Thổ Nhĩ Kỳ củng cố lại lực lượng mà thôi. Diễn biến nguy hiểm đã tới vào ngày 13-3, khi một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trạm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng ngoại ô Ras al Ain gây ra nhiều thương vong. Đây được xem là cái cớ để Ankara tiến hành hoạt động quân sự trả đũa, nhất là khi Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc rằng các tay súng người Kurd phối hợp với binh sĩ SAA đã tiến hành vụ tập kích này. Không phải chờ đợi lâu, Trung tâm Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) hôm 14-3 cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lại tiếp tục phát động cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Syria, bỏ qua các thỏa thuận đạt được "Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn phá các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ Syria ở vùng nông thôn Tel Tamr, phía Bắc Hasaka", hãng thông tấn Sky News Arabia cho biết. Như vậy có thể đi tới nhận định rằng lệnh ngừng bắn vốn đã rất mong manh gần như đã chính thức sụp đổ sau vụ pháo kích vừa được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện. Tuy rằng vẫn còn hy vọng về việc Nga sẽ cố gắng dàn xếp để hai bên Syria và Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận bỏ qua cho nhau sự việc vừa rồi, nhưng điều này rõ ràng là quá khó. Theo các nguồn tin của quân đội chính phủ Syria, Nga vẫn chưa chính thức can thiệp mặc dù họ là bên có tiếng nói quan trọng, bất chấp leo thang xung đột đã tới mức rất nguy hiểm. Trước thực tế trên, truyền thông Nga cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chấp nhận lệnh ngừng bắn ở Idlib và Aleppo sau khi chuyển phần lớn các tay súng khủng bố sang phía Đông Bắc Syria để bảo toàn quân số cho đồng minh. Nếu chiến sự lại tiếp tục bùng phát tại địa bàn 2 tỉnh Idlib và Aleppo thì mức độ khốc liệt được dự báo sẽ vượt xa so với những gì diễn ra trong 2 tuần trước đó.

