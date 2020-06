Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ viết lên tweet vào đêm 16/6 rằng, chiến dịch quân sự được phát động nhằm vô hiệu hóa các phần tử của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và các nhóm khủng bố khác. Những nhóm vũ trang nói trên bị cáo buộc là đe dọa an ninh và sự ổn định tại khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tại các đơn vị đặc biệt của Ankara đã có mặt ở trong tỉnh Haftanin. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào khu vực này (thuộc miền bắc Iraq) dưới sự yểm trợ hỏa lực tích cực từ các tiêm kích F-16 cũng như máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2. Trước đó vào tối chủ nhật ngày 14/6, Ankara đã tuyên bố về việc tiến hành Chiến dịch Claw Eagle, đây là cuộc tấn công của không quân Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào một số địa điểm ở miền Bắc Iraq. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các hoạt động chuyên sâu chống lại PKK - nhóm vũ trang mà họ coi là khủng bố, ở cả Iraq và Syria. Chính quyền Ankara nói rằng hành động này là để đối phó với những cuộc tấn công được phát động hoặc lên kế hoạch bởi các phần tử khủng bố mà Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu suốt hơn 3 thập kỷ qua. Được biết vào sáng 17/6, Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu tập Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad và trao công hàm phản đối việc Ankara tấn công một số khu vực ở miền bắc Iraq vào hôm qua. Trong diễn biến khác, truyền thông Iraq đưa tin rằng pháo binh Iran đã bắn phá một số khu vực dọc biên giới nước này, trùng với thời điểm máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ném bom miền Bắc Iraq. Trang Rudaw News cho hay rằng không quân Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ném bom ngôi làng Anah, thuộc quận Haji Imran. Nguồn tin nhấn mạnh, cuộc tấn công chủ yếu tập trung vào khu vực biên giới, nơi được cho là có sự hoạt động của các tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Vụ bắn phá bắt đầu lúc 9 giờ sáng, máy bay không người lái của Iran cũng đã được sử dụng trong vụ đánh bom. Về phần mình, kênh Kurdistan 24 thông tin, các máy bay do thám của IRGC đã bay qua khu vực này và ngay sau khi phi cơ rời đi, Iran đã bắn một loạt đạn pháo vào khu vực biên giới. Trận pháo kích do lực lượng vũ trang Iran tiến hành tập trung vào các khu vực biên giới giáp ranh với nước này, ở phía Đông Bắc Erbil. Thống kê sau đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội của họ đã tấn công 81 mục tiêu kể từ khi bắt đầu chiến dịch, nhưng không bình luận về cáo buộc rằng họ bắn phá một trại tị nạn ở khu vực Makhmour.

