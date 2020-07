Một báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi từ 3.500 đến 3.800 lính đánh thuê Syria tới Libya trong 3 tháng đầu năm nay, bổ sung vào số lượng gần 2 vạn người có mặt tại quốc gia Bắc Phi này. Associated Press trích dẫn nguồn tin cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp tiền và trao quyền công dân cho hàng ngàn tay súng để đổi lấy việc tham gia vào cuộc xung đột ở Libya cùng với các lực lượng trung thành với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA). Thông tin còn chỉ ra rằng những người lính đánh thuê đến từ Syria không được tìm thấy có liên kết với các tổ chức khủng bố như IS hay Al Qaeda. Theo đánh giá, số tiền thù lao hậu hĩnh rất có thể là động cơ chính của việc họ quyết định tới Libya chiến đấu, không phải là những cân nhắc về ý thức hệ hay chính trị. Thống kê trên giới hạn ở khoảng thời gian đến cuối tháng 3, nhưng có khả năng quân tiếp viện từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục được đưa tới quốc gia Bắc Phi này trong tháng 5. Ước chừng 300 tay súng người Syria đã đến Libya vào cuối tháng 4, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chưa công bố số lượng binh sĩ nước này có mặt ở Libya trong những tháng đầu năm. Nguồn tin cũng tuyên bố rằng hàng trăm lính đánh thuê, bao gồm cả người Syria đã được gửi đến Libya bởi Nga, với số lượng ước tính từ 800 đến 2.500. Theo Lầu Năm Góc, Nga và chính phủ Syria đã đồng ý gửi từ 300 đến 400 cựu chiến binh trong phe đối lập Syria từ Quneitra tới Libya, một nguồn tin giấu tên cho biết. Cần lưu ý rằng điện Kremlin hiện vẫn bác bỏ việc nước này gửi lính chính quy đến Libya, cũng như tính xác thực của các báo cáo về sự hiện diện của người Nga tại đất nước Bắc Phi này. Trong diễn biến khác, các hãng thông tấn ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ đề cập đến việc tại khu vực có các tay súng thánh chiến Hồi giáo do Ankara kiểm soát, đã xuất hiện lời kêu gọi họ tiếp tục tham gia cuộc chiến với Armenia. Được biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả cho mỗi tay súng số tiền lên tới 2.500 USD mỗi tháng để gửi họ đến Azerbaijan, với mục đích tiến hành một cuộc xung đột chống lại quân đội Armenia. Thông tin cho biết nhiều bản hợp đồng đánh thuê thời hạn 6 tháng đã được ký kết, trong khi giới truyền thông cho rằng các điểm huy động quân nằm ở tỉnh Afrin của Syria - nơi bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng từ đầu năm 2018. "Nhanh chóng đăng ký tham gia chiến sự tại Azerbaijan. Hợp đồng 6 tháng, lương tháng 2.500 USD. Trung tâm đăng ký được đặt tại Afrin", một trong những tờ truyền đơn kêu gọi xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Syria ghi rõ. Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc bắt đầu chuyển giao vũ khí cho Azerbaijan và nhiều lần đe dọa Armenia với sự thù địch, điều này cho thấy sự can thiệp của Tổng thống Tayyiv Erdogan vào các cuộc xung đột trên thế giới vẫn chưa dừng lại. Sau Syria và Libya, rất có thể Ankara lại can dự vào chiến sự Armenia - Azerbaijan, điều đáng quan tâm nữa là trong tất cả những cuộc chiến này Thổ Nhĩ Kỳ đều ủng hộ lực lượng đối lập với đồng minh của Nga. Giới phân tích cho rằng những người lính đánh thuê mà Ankara tuyển dụng có thể được triển khai trực tiếp đến khu vực phía Tây của Armenia để sẵn sàng tham chiến.

