Truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, sáng ngày 2/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không đưa ra bất cứ lý do nào, đã tấn công các vị trí của quân đội Nga và Syria ở các tỉnh Latakia và Idlib bằng pháo và tên lửa. Một trong những cuộc tấn công được thực hiện từ vị trí gần đài quan sát số 8 của Thổ Nhĩ Kỳ, hơn nữa việc phóng tên lửa và bắn pháo được thực hiện trực tiếp bởi các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, căn cứ không quân của Hmeimim của Nga đã bị oanh tạc bằng pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad từ khu vực gần đài quan sát Thổ Nhĩ Kỳ ở Maidan Gajal. "Một cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo từ khu vực đài quan sát số 8 của Thổ Nhĩ Kỳ đã được thực hiện, nhằm vào các căn cứ của quân đội chính phủ Syria (SAA) và Nga trong khu vực thành phố Sarman", hãng tin Avia cho biết. Hiện tại chưa rõ nguyên nhân vì sao Thổ Nhĩ Kỳ lại có hành động cứng rắn đến vậy, do thời gian gần đầy quan hệ giữa Ankara với Moskva đang ở mức rất nồng ấm. Lý do duy nhất có thể khiến Ankara mạnh bạo như trên là nhằm bày tỏ thái độ không hài lòng với Nga do đã ném bom dữ dội vào lực lượng phiến quân mà họ ủng hộ. Các chuyên gia coi hành động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là khiêu khích, vì liên quân Nga - Syria có thể dễ dàng đánh trả và phá hủy hoàn toàn trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian ngắn. Nhưng cũng khó có khả năng quân đội Syria sẽ trả đũa quy mô lớn bởi họ sẽ kích hoạt đòn tấn công ác liệt hơn từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là khi sức mạnh quân sự của Ankara vượt trội nhiều lần. Bên cạnh đó, tuy còn một vài mâu thuẫn phát sinh nhưng Nga vẫn rất cần Thổ Nhĩ Kỳ cho chiến lược Trung Đông của mình, nhất là khi họ còn phụ thuộc vào đường ống dẫn khí đốt qua lãnh thổ Ankara. Có hai kịch bản đang được nhắc tới, đó là Nga sẽ đẩy mạnh tấn công và nhanh chóng đập tan lực lượng phiến quân đang cố thủ tại tỉnh Idlib, không để cho Thổ Nhĩ Kỳ kịp phản ứng. Kịch bản thứ hai và cũng có khả năng xảy ra nhiều hơn đó là sau hành động cứng rắn của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga sẽ buộc phải hạn chế tấn công lực lượng phiến quân và yêu cầu đồng minh Syria cũng làm vậy. Trong chiến dịch tấn công Idlib lần thứ nhất quân đội Syria cũng lâm phải tình cảnh này, khi chiến thắng sắp tới thì Nga lại yêu cầu rút quân để lập vùng đệm theo thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Syria nếu tiếp tục nhận yêu cầu ngừng tấn công tỉnh Idlib khi chuẩn bị tái khởi động chiến dịch này thì có lẽ họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tuân theo. Quá phụ thuộc vào Nga khiến chính quyền Syria không thể đưa ra đường lối độc lập, biện pháp mà Damascus nên làm trong tương lai nên là mở rộng hợp tác với Iran để tạo thế cân bằng.

