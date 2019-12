Tháng 1-2019, núi lửa Anak Krakatau phun trào cột khói đen khổng lồ khi "cựa mình thức giấc" ở Sunda Strait, Lampung, Indonesia.

Cũng trong tháng 1, một trận lở tuyết lớn đã xảy ra ở khu nghỉ dưỡng Säntis-Schwebebahn tại Thụy Sĩ, khiến nhiều nhà cửa ngập trong băng tuyết

Sóng biển đục ngầu vỗ vào bờ biển làng Fodele, đảo Crete, miền Nam Hy Lạp ngày 26-2-2019. Trước đó vùng đất này đã phải hứng chịu một trận lũ quét lớn do mưa to kéo dài.



Trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 3-3, quét qua một vùng rộng lớn phía Đông Nam bang Alabama và bang Georgia, Mỹ. Lốc xoáy di chuyển nhiều kilomet, rộng khoảng 400m, gây thiệt hại nặng nề, làm cây cối bật gốc, phá hủy nhà cửa.

4 người thiệt mạng do lũ lụt ở bang Iowa sau khi cơn bão cuối mùa đông kèm theo gió mạnh và lượng băng tuyết khổng lồ đổ xuống khu vực Trung Tây nước Mỹ hồi tháng 3-2019

Núi lửa Kilauea phun trào tại Kapoho, Hawaii, nham thạch phủ kín mặt đất



Lốc xoáy với sức gió lên đến 170 km/giờ khiến ít nhất 13 người bị thương và nhiều nhà cửa sụp đổ ở bang Kansas, Mỹ hồi tháng 5-2019.

Hai trận động đất mạnh 5,2 và 6 độ richter hồi tháng 6 ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 134 người bị thương.

Những đám tro bụi khổng lồ bốc lên từ miệng núi lửa Raikoke trên quần đảo Kuril ở Bắc Thái Bình Dương vào tháng 6-2019 khiến hoạt động hàng không trong khu vực bị ảnh hưởng.



Nước sông Solimões - 1 trong 2 nhánh của sông Amazon tại Anama, bang Amazonas, Brazil dâng cao, dìm các khu dân trong biển nước

Trận động đất có cường độ 7,1 richter với tâm chấn tại Trona, California, Mỹ đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà

Siêu bão Barry mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào bang Louisiana, Mỹ, ngày 13-7-2019, gây ra ngập lụt và làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương.

Hồi tháng 8, Lekima, cơn bão thứ 9 và được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2019, đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc

Dòng nham thạch lớn tràn xuống khi núi lửa Stromboi ở Italia phun trào.

Siêu bão Dorian quét qua quốc đảo Bahamas, nơi có dân số khoảng 400.000 người, hôm 1-9 với sức gió lên tới 300 km/h, trở thành cơn bão mạnh nhất từng tàn phá khu vực. Thiệt hại do bão Dorian gây ra được miêu tả là "thảm khốc".

Rừng Amazon ở Brazil hứng chịu hàng nghìn đám cháy, khiến khói lan rộng một nửa đất nước, đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu dân. Trong ảnh là đám cháy dài 2 km tại khu vực cách thành phố Porto Velho, thủ phủ bang Rondonia, phía Tây Bắc Brazil 65 km.

Trận lụt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Pilar de la Horadada ,Tây Ban Nha. Vụ việc khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Bão Hagibis đổ bộ vào miền Trung Nhật Bản ngày 12-10, để lại vệt tàn phá rộng lớn ở nhiều khu vực. Mưa lớn và gió mạnh phá hủy nhiều ngôi nhà, trong khi nước sông Chikuma dâng cao, khiến đoạn đê ở thành phố Nagano bị vỡ, nhấn chìm nhiều ngôi nhà trong nước lũ

Cháy rừng trên những ngọn đồi ở phía tây Los Angeles, California, Mỹ.

Tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ năm 1982 đã khiến hàng triệu người dân tại các nước Nam châu Phi như Nam Phi, Angola, Zambia, Zimbabwe... lâm vào cảnh thiếu lương thực.

Hoạt động tìm kiếm các thi thể mất tích sau vụ lở đất do mưa lớn thành phố Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo.

Núi lửa bất ngờ phun trào trên Đảo Trắng, New Zealand ngày 9-12 với những cột tro bụi bốc cao tới 3.600 mét. Thảm họa này cướp đi sinh mạng của 18 người và khiến hàng chục người khác bị thương.

