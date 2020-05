Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 11-5, trên toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 4.098.981 người mắc Covid-19, trong đó hơn 282.500 người đã tử vong. Sau hơn 1 tháng cách ly xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các quốc gia trên thế giới đã dần dần nới lỏng các biện pháp giãn cách, mở cửa lại nền kinh tế Tại Amsterdam, bàn làm việc được đặt cách xa nhau, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các nhân viên trong ngày trở lại sau thời gian dài cách ly vì Covid-19 Chính phủ Đan Mạch đặt những tấm bảng hiệu ngoài đường để nhắc nhở người dân giữ khoảng cách với nhau khi ra ngoài mua sắm, đi làm Tại các cửa hàng, siêu thị ở Bỉ, khách hàng đứng vào những ô riêng được vẽ trên sàn để đảm bảo khoảng cách an toàn Cách thiết kế các ô đứng riêng cũng được áp dụng tại nhiều nơi như Hà Lan Trên cách phương tiện công cộng, khác với cảnh chen chúc, đứng sát nhau thông thường, giờ đây người dân được yêu cầu giữ khoảng cách theo đúng quy định Bên ngoài khu vực đợi tàu điện ngầm ở Nhật Bản được đảm bảo hỗ trợ người dân giãn cách xã hội sau khi virus SARS-CoV-2 gây hậu quả nặng nề tại đất nước này Sau khi nới lỏng các biện pháp cách ly, nhiều dịch vụ đã trở lại làm việc. Đối những ngành nghề phải tiếp xúc với nhiều người như ngân hàng, để đảm bảo an toàn, phòng tránh lây lan virus, các ngân hàng tại Nhật đã sử dụng các tấm ni-lông để ngăn cách nhân viên với khách hàng Còn ở Hồng Kông, các quán cà phê đã giảm bớt lượng khách bên trong quán để hạn chế tụ tập đông người Bên trong nhà hàng ăn ở Thái Lan, chủ quán thiết kế những tấm nhựa để hạn chế sự tiếp xúc giữa các thực khách Các quán cà phê ở đấy nước này cũng có cách thức riêng để giao hàng tới khách, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên bán hàng và khách Tại Italy, sau khi nới lỏng lệnh cách ly toàn xã hội, người dân được khuyến khích di chuyển bằng xe đạp, vừa đảm bảo giữ khoảng cách với người khác, tránh tụ tập đông người trên các phương tiện công cộng, lại vẫn đảm bảo giữ vệ sinh môi trường, hạn chế chất thải xe cộ gây ô nhiễm

