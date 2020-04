Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại các nước Châu Âu và Mỹ từ hồi tháng 2-2020 đến nay, các quốc gia này liên tiếp ghi nhận số ca tử vong tăng cao trong 1 ngày. Trong số đó, Italy là nơi có nhiều người chết do Covid-19 nhất trên toàn thế giới với 15.887 trường hợp Khoảng thời gian từ tháng 3-2020 đến đầu tháng 4-2020, nước này liên tiếp ghi nhận hàng trăm ca tử vong (đỉnh điểm là hơn 900 trường hợp) trong 1 ngày Các bệnh viện rơi vào cảnh quá tải, nhiều bác sĩ đã phải đứng trước sự lựa chọn vô cùng đau đớn về việc nên cứu ai và nên để ai chết Tuy nhiên, tỷ lệ ca nhiễm mới và số ca tử vong tại Italy đã bắt đầu có dấu hiệu giảm dần từ đầu tháng 4-2020, cho thấy hiệu quả của các chính sách phòng dịch kiên quyết của đất nước này Theo sát Italy, Tây Ban Nha là quốc gia sở hữu số ca tử vong cao thứ 2 trên thế giới với 12.641 trường hợp, mặc dù số người mắc Covid-19 tại đây đã vướt qua Italy với 131.646 ca bệnh Hàng nghìn quan tài dành cho những bệnh nhân xấu số tử vong được chuẩn bị. Chính phủ Tây Ban Nha hiện cũng đang nỗ lực hết sức để kiểm soát dịch bệnh Đứng thứ 3 trên thế giới về số ca tử vong là Mỹ với 9.602 trường hợp. Điều đáng nói, tình hình dịch bệnh tại Mỹ đang bắt đầu chuyển biến xấu hơn. Nước này liên tiếp ghi nhận hơn 1.200 trường hợp tử vong trong nhiều ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3-4 phát biểu, nhiều khả năng Mỹ sẽ ghi nhận khoảng 220.000 người tử vong do đại dịch Covid-19, trong trường hợp những người dân tại đây nghiêm chỉnh chấp hành các quy định giãn cách xã hội và tự cách ly trong nhà. Nếu không, con số này dự kiến có thể tăng lên gấp 10 lần Pháp cũng là 1 quốc gia Châu Âu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19 sau Italy và Tây Ban Nha với gần 90.000 ca bệnh và hơn 8.000 ca tử vong. Tuy nhiên, theo chính phủ Pháp, tình hình dịch bệnh tại nước này đang bắt đầu có dấu hiệu "hạ nhiệt" Không chỉ có những quốc gia đứng đầu danh sách các ca nhiễm Covid-19 mới chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch này. Cảnh tang thương do "cơn bão" này còn hiện hữu tại nhiều nơi trên thế giới Nhiều ngôi mộ mới tại nghĩa trang Vila Formosa, nghĩa trang lớn nhất tại Brazil, được thiết lập do tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng lên Đám tang người chết do Covid-19 tại Chile được thiết kế đảm bảo an toàn, tránh cánh tụ tập đông người Các nhân viên nghĩa trang tiến hành chôn cất bệnh nhân tử vong tại Honduras Tại Jakarta (Indonesia), hình ảnh đau thương tại đám tang các bệnh nhân tử vong do đại dịch này cũng được ghi lại Cảnh thân nhân của nhà báo Abdollah Zavieh, người đã qua đời vì Covid-19, ngồi gục bên ngoài nghĩa trang Behesht Zahra (Tehran, Iran) là 1 minh chứng về hậu quả đau thương mà đại dịch này gây ra trên toàn cầu Các tình nguyện viên Shiite Iraq từ Hashid Shaabi (Lực lượng huy động phổ biến) và các thành viên của một đội y tế mặc trang phục bảo vệ, cầu nguyện gần quan tài của một người đàn ông đã qua đời tại một nghĩa trang mới dành cho các nạn nhân của Covid-10, ở ngoại ô Najaf, Iraq Ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19 cũng đã lan tới Israel, 1 nghĩa trang dành riêng cho nạn nhân của đại dịch này tại Tel Aviv đã được chuẩn bị

