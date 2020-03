Italy đang là 1 trong những ổ dịch nguy hiểm với số ca tử vong cao nhất thế giới (hơn 6.800 trường hợp). Các bệnh viện tại đây đã rơi vào cảnh "vỡ trận" do quá tải bệnh nhân. Để giải quyết vấn đề này, nhiều căn lều đã được dựng lên xung quanh khu vực bệnh viện để làm nơi điều trị tạm thời cho người bệnh Theo sát Italy, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ hiện nay đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là tại các bang California, Washington và New York. Theo số liệu của WHO, chỉ trong ngày 24-3, số ca mắc mới tại Mỹ đã tăng lên khoảng 11.000 người. Để góp phần hỗ trợ công tác kiểm soát và điều trị cho người bệnh, trung tâm hội nghị Jacob K. Javits tại Manhattan, bang Washington, đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến từ hôm 23-3 Nhiều trang thiết bị y tế gồm máy hỗ trợ hô hấp đã được vận chuyển và phân phát tại các bệnh viện ở Brooklyn, New York USNS Mercy, tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ, đã rời Trạm Hải quân San Diego và đến Cảng Los Angeles để hỗ trợ các cơ sở y tế địa phương đối phó với Covid-19 tại thành phố San Diego, bang California, hôm 23-3 Giới chức Washington nhanh chóng xây dựng 1 bệnh viện dã chiến tạm thời với sức chứa 200 giường dành cho những người tiếp xúc, có nguy cơ lây nhiễm nhiễm hoặc đã nhiếm bệnh do tại Sân bóng đá Shoreline Các công nhân tại đây nỗ lực hết sức để hoàn thành công trình bệnh viện dã chiến nhanh chóng Sau Mỹ và Italy, Tây Ban Nha cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 với gần 40.000 trường hợp nhiễm bệnh. Chính phủ nước này đã tận hội Hội trường Trung tâm hội nghị IFEMA ở thủ đô Madrid để lắp đặt giường bệnh Đức tận dụng bệnh viện cũ, đã ngừng hoạt động để làm cơ sở chăm sóc y tế tạm thời Trường hợp phải dựng lều làm nơi điều trị bệnh cho các bệnh nhân đặc biệt cũng được các bác sĩ tại Ba Lan áp dụng Một phòng cấp cứu tạm được dựng lên bên trong Bệnh viện Lâm sàng Đại học ở Warsaw, Ba Lan Chính phủ Brazil tận dụng Sân vận động Pacaembu ở Sao Paulo để làm bệnh viện dã chiến Các "phòng bệnh" khẩn cấp được quân đội Columbia xây dựng tại bãi đỗ xe Bệnh viện quân đội ở Bogota Hình ảnh trên cũng tương tự tại Croatia. Khuôn viên bệnh viện Dubrava ở Zagreb được tận dụng tối đa để lắp đặt giường bệnh Quân đội Pháp thực hiện các cuộc diễn tập đưa người nhiễm bệnh vào các bệnh viện dã chiến trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng tại Châu Âu và trên thế giới Họ đã tận dụng những căn lều quân sự làm nơi lắp đặt trang thiết bị để điều trị cho người bệnh trong trường hợp bệnh viện quá tải Quân đội Serbia lắp đặt giường bệnh bên trong Hội trường 1 của Hội chợ Belgrade để làm nơi điều trị cho những người mắc các triệu chứng nhẹ của bệnh Covid-19 Các binh lính Serbia nhanh chóng lắp đặt các giường bệnh để bệnh viện dã chiến mới sớm đi vào hoạt động Tương tự tại Thụy Điển, những căn lều được dựng lên làm bệnh viện dã chiến phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, chính phủ Nga đã tiến hành xây dựng các bệnh viện dã chiến ở ngoại ô thủ đô Moscow để kịp thời ứng phó nếu dịch bệnh bùng phát tại đất nước này Indonesia tiến hành lắp đặt thêm nhiều giường bệnh và trang thiết bị trong thời điểm Covid-19 tại đây đang diễn biến phức tạp hơn

Italy đang là 1 trong những ổ dịch nguy hiểm với số ca tử vong cao nhất thế giới (hơn 6.800 trường hợp). Các bệnh viện tại đây đã rơi vào cảnh "vỡ trận" do quá tải bệnh nhân. Để giải quyết vấn đề này, nhiều căn lều đã được dựng lên xung quanh khu vực bệnh viện để làm nơi điều trị tạm thời cho người bệnh Theo sát Italy, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ hiện nay đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là tại các bang California, Washington và New York. Theo số liệu của WHO, chỉ trong ngày 24-3, số ca mắc mới tại Mỹ đã tăng lên khoảng 11.000 người. Để góp phần hỗ trợ công tác kiểm soát và điều trị cho người bệnh, trung tâm hội nghị Jacob K. Javits tại Manhattan, bang Washington, đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến từ hôm 23-3 Nhiều trang thiết bị y tế gồm máy hỗ trợ hô hấp đã được vận chuyển và phân phát tại các bệnh viện ở Brooklyn, New York USNS Mercy, tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ, đã rời Trạm Hải quân San Diego và đến Cảng Los Angeles để hỗ trợ các cơ sở y tế địa phương đối phó với Covid-19 tại thành phố San Diego, bang California, hôm 23-3 Giới chức Washington nhanh chóng xây dựng 1 bệnh viện dã chiến tạm thời với sức chứa 200 giường dành cho những người tiếp xúc, có nguy cơ lây nhiễm nhiễm hoặc đã nhiếm bệnh do tại Sân bóng đá Shoreline Các công nhân tại đây nỗ lực hết sức để hoàn thành công trình bệnh viện dã chiến nhanh chóng Sau Mỹ và Italy, Tây Ban Nha cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 với gần 40.000 trường hợp nhiễm bệnh. Chính phủ nước này đã tận hội Hội trường Trung tâm hội nghị IFEMA ở thủ đô Madrid để lắp đặt giường bệnh Đức tận dụng bệnh viện cũ, đã ngừng hoạt động để làm cơ sở chăm sóc y tế tạm thời Trường hợp phải dựng lều làm nơi điều trị bệnh cho các bệnh nhân đặc biệt cũng được các bác sĩ tại Ba Lan áp dụng Một phòng cấp cứu tạm được dựng lên bên trong Bệnh viện Lâm sàng Đại học ở Warsaw, Ba Lan Chính phủ Brazil tận dụng Sân vận động Pacaembu ở Sao Paulo để làm bệnh viện dã chiến Các "phòng bệnh" khẩn cấp được quân đội Columbia xây dựng tại bãi đỗ xe Bệnh viện quân đội ở Bogota Hình ảnh trên cũng tương tự tại Croatia. Khuôn viên bệnh viện Dubrava ở Zagreb được tận dụng tối đa để lắp đặt giường bệnh Quân đội Pháp thực hiện các cuộc diễn tập đưa người nhiễm bệnh vào các bệnh viện dã chiến trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng tại Châu Âu và trên thế giới Họ đã tận dụng những căn lều quân sự làm nơi lắp đặt trang thiết bị để điều trị cho người bệnh trong trường hợp bệnh viện quá tải Quân đội Serbia lắp đặt giường bệnh bên trong Hội trường 1 của Hội chợ Belgrade để làm nơi điều trị cho những người mắc các triệu chứng nhẹ của bệnh Covid-19 Các binh lính Serbia nhanh chóng lắp đặt các giường bệnh để bệnh viện dã chiến mới sớm đi vào hoạt động Tương tự tại Thụy Điển, những căn lều được dựng lên làm bệnh viện dã chiến phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, chính phủ Nga đã tiến hành xây dựng các bệnh viện dã chiến ở ngoại ô thủ đô Moscow để kịp thời ứng phó nếu dịch bệnh bùng phát tại đất nước này Indonesia tiến hành lắp đặt thêm nhiều giường bệnh và trang thiết bị trong thời điểm Covid-19 tại đây đang diễn biến phức tạp hơn