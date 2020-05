Vào hôm 26-5-2020, công ty Virgin Orbit của Mỹ đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa vũ trụ Launcher One do đơn vị này nghiên cứu phát triển trên bầu trời Thái Bình Dương. Tên lửa kích hoạt thành công động cơ vài giây sau khi nó được thả khỏi máy bay tuy nhiên sau đó đã xảy ra sự cố bất thường, khiến cho quả tên lửa nổ tung và rơi xuống biển. Hiện tại chưa rõ vấn đề đã xảy ra đối với bộ phận nào của tên lửa, nhưng công ty trước đó đã tuyên bố rằng xác suất thành công của vụ phóng này có thể chỉ là 50%. Mặc dù thất bại trong thử nghiệm nêu trên, nhưng công ty Virgin Orbit khẳng định điều đó không ảnh hưởng tới quyết tâm của họ và sẽ sớm tiến hành vụ phóng thử tiếp theo. Launcher One là một loại tên lửa đẩy do công ty Virgin Orbit chế tạo cho công tác phóng vệ tinh, nó được thiết kế để triển khai từ nền tảng máy bay vận tải Boeing 747-400. Công ty Virgin Orbit công bố những hình ảnh thực tế đầu tiên của tên lửa Launcher One vào cuối tháng 10/2018 cùng chiếc Boeing 747-400 được thiết kế đặc biệt có biệt danh Cosmic Girl. Theo thiết kế, máy bay Cosmic Girl sẽ mang tên lửa Launcher One đến độ cao khoảng 10.600 m trước khi phóng, sau đó tên lửa tiếp tục vận động lên quỹ đạo thông qua động cơ của chính nó. Phóng tên lửa đẩy từ máy bay vận tải ở độ cao lớn có tác dụng lớn nhất là không cần phải chế tạo phương tiện này với kích thước quá mức cồng kềnh, bao gồm những tầng khởi tốc phức tạp nhằm thoát khỏi lực hút trái đất. Nhà sản xuất cho biết, sau khi tách thành công khỏi chiếc Boeing 747-400 Cosmic Girl, tên lửa Launcher One sẽ kích hoạt động cơ chính một giai đoạn của nó trong khoảng thời gian 3 phút. Động cơ phản lực cực khỏe của tên lửa đẩy Launcher One sau đó sẽ làm nốt nhiệm vụ đưa vệ tinh lên trên quỹ đạo, thông thường giai đoạn thứ hai sẽ hoàn thành sau nhiều lần "bật tăng lực" diễn ra trong khoảng thời gian gần 6 phút. Kết thúc chu trình phóng, vệ tinh sẽ tách khỏi tên lửa đẩy Launcher One và đi vào quỹ đạo dự kiến, tuy nhiên chưa rõ số phận của phương tiện mang vác sẽ ra sao, có lẽ nó chưa có khả năng tái sử dụng như Falcon-9. Ngoài bộ đôi nói trên thì còn một dự án tương tự đó là máy bay vận tải hai thân khổng lồ Model 351 do công ty Stratolaunch chế tạo cũng với mục đích cung cấp nền tảng để từ đó tiến hành hoạt động phóng tên lửa vũ trụ từ trên không. Đối tác của Stratolaunch là công ty Orbital ATK, đơn vị đã ký thỏa thuận cung cấp các tên lửa vũ trụ Pegasus XL cho chương trình này để gắn kết vào chiếc máy bay khổng lồ Model 351 nói trên. Tuy nhiên xét về tiến độ thì chương trình Launcher One đã tiến xa hơn rất nhiều, đây là điều dễ hiểu vì nó tận dụng một nền tảng máy bay vận tải đã ra đời từ lâu chứ không phải chế tạo mới hoàn toàn với độ phức tạp cực cao như chiếc Model 351.

