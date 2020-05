Vào ngày 5-5, tên lửa Trường Chinh 5B, chiều dài 54m, đã rời bệ phóng ở bãi phóng Văn Xương trên đảo Hải Nam, mang theo nguyên mẫu tàu vũ trụ thử nghiệm của Trung Quốc lên quỹ đạo. Sau gần một tuần xoay quanh địa cầu, phần thân của tên lửa, đường kính 5m, đã rơi xuống Trái đất. Trong quá trình tiến nhập khí quyển, nó dường như vẫn duy trì được khối lượng đáng kể trước áp lực ma sát khổng lồ của “lá chắn” bảo vệ địa cầu, và rơi xuống Đại Tây Dương, nhiều khả năng ngoài bờ Tây Phi, theo Tạp chí Forbes dẫn nguồn quân đội Mỹ. Phần còn lại của tên lửa Trường Chinh 5B còn lớn hơn trạm không gian Thiên Cung-1 của Trung Quốc cũng từng lao xuống Trái đất mất kiểm soát vào năm 2018, khiến Mỹ nhiều lần phát cảnh báo. "Đây là vật thể có khối lượng lớn nhất tái nhập khí quyển một cách không kiểm soát kể từ trạm không gian Salyut-7 nặng 39 tấn năm 1991", Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn nổi tiếng tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, cho biết trên Twitter. Theo chuyên trang Spaceflight Now, vật thể dài khoảng 30 mét và rộng 5 mét, có khối lượng xấp xỉ 20 tấn. Đây là khối rác vũ trụ lớn thứ tư rơi trở lại Trái đất trong lịch sử, sau trạm không gian Skylab năm 1979, tầng tên lửa của Skylab năm 1975 và Salyut-7, trạm không gian của Liên Xô, năm 1991. Các phương tiện không gian thường xuyên tái nhập bầu khí quyền, nhưng chúng hiếm khi có kích cỡ lớn và thường được trang bị thiết bị định hướng di chuyển để trở về Trái Đất một cách an toàn, tiêu biểu là rơi xuống Nam Thái Bình Dương. Tên lửa của Trung Quốc lần này có vẻ không như vậy. Quỹ đạo tái nhập bầu khí quyển của các tên lửa vốn rất khó dự đoán, vì chúng di chuyển với vận tốc hàng nghìn km một giờ. Tuy nhiên, hầu hết bộ phận của vật thể sẽ bốc cháy trên không, chỉ một số phần có thể rơi xuống bề mặt Trái Đất. "Đối với một vật thể lớn như thế này, những phần rắn dày như linh kiện động cơ tên lửa có thể rơi xuống Trái Đất", chuyên gia McDowell nói với CNN. "Một khi chúng đến tầng thấp khí quyển, chúng sẽ di chuyển tương đối chậm, vì vậy tình huống tệ nhất là chúng có thể tàn phá một ngôi nhà". Dù vậy, vị chuyên gia lưu ý rằng thiệt hại lần này sẽ không đáng kể, chỉ tương đương một mảnh vật thể rơi từ máy bay xuống mặt đất. Theo Spaceflight Now, tên lửa Trung Quốc bay theo quỹ đạo nằm giữa hai vĩ tuyến 41,1 bắc và nam, có nghĩa là việc tái nhập bầu khí quyển có thể xảy ra ở cả các địa điểm xa về phía bắc như New York lẫn các địa điểm xa về phía nam như Wellington, New Zealand. Song cuối cùng, bất cứ thành phần nào của vật thể không bị đốt cháy trên không dường như đều rơi xuống biển, cách xa các khu dân cư. Trung Quốc dự tính phóng ít nhất 3 tên lửa Trường Chinh 5B trong năm 2021 và 2022, để chở các bộ phận cho trạm không gian của nước này. Do đó, các vụ tái nhập bầu khí quyển không kiểm soát khác có thể xảy ra trong vài năm tới.

