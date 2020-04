Bộ Y tế Tây Ban Nha báo cáo thêm 932 người chết do dịch Covid-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận hơn 900 ca tử vong. Bộ này cũng báo cáo thêm 8.102 ca nhiễm dịch Covid-19 mới, nâng tổng ca nhiễm lên 117.710, trong đó 30.513 người đã hồi phục. Tây Ban Nha đã trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới dù số ca nhiễm mới hôm nay giảm so với một ngày trước. Đây cũng là nước có số ca tử vong vì dịch Covid-19 cao thứ hai thế giới, sau Italy. Tỷ lệ tử vong hôm nay (3-4) là 9,3%, giảm nhẹ so với 10,5% hôm qua và giảm mạnh so với 27% hôm 25-3. Nhiều chuyên gia dự đoán tình hình dịch Covid-19 tại Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn "chững lại". Số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho thấy số ca nhiễm mới ở nước này tăng 6,8%, mức tăng hàng ngày thấp nhất từng được ghi nhận từ khi dịch bệnh bùng phát, cho thấy biện pháp phong tỏa dường như đang phát huy hiệu quả trong việc ngăn virus lây lan. Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất hôm 13-3, với 42,7%. Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn dịch Covid-19 như áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14-3 đến 11-4, bất chấp thiệt hại nặng nề với nền kinh tế. Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện lần đầu vào tháng 12 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Tuy nhiên chính quyền địa phương tại thành phố này đã cố tình giấu dịch hơn 6 tuần lễ khiến cho dịch Covid-19 lây lan ra toàn Trung Quốc. Sau đó dịch Covid-19 tiếp tục lây lan ra toàn thế giới, tính tới thời điểm hiện tại đã có 203 quốc gia và vùng lãnh thổ bị lây nhiễm dịch bệnh chết người này. Tính tới chiều ngày 3-4 trên toàn thế giới đã có tổng cộng hơn 1.000.000 người bị nhiễm dịch Covid-19 trong đó có hơn 54.000 người tử vong. Hiện tâm dịch đang diễn ra ở Mỹ và châu Âu, trong khi đó về cơ bản Trung Quốc và Hàn Quốc đã ngăn chặn thành công dịch bệnh này. Hiện các quốc gia đang đẩy mạnh nghiên cứu vắc-xin để chống lại dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên giới khoa học cho rằng có thể phải mất một năm rưỡi mới có thể chế ra thuốc điều trị căn bệnh này.

