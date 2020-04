Nước Mỹ đang chuẩn bị bước sang tuần lễ "đau đớn, khó khăn nhất" trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 - theo lời cảnh cáo của một quan chức cấp cao nước này hôm 5-4 vừa qua. Cụ thể, phát biểu hôm Chủ nhật (5-4 - theo giờ địa phương), Tổng y sĩ Hoa Kỳ Jerome Adams đã dự báo giai đoạn sắp tới của đại dịch Covid-19 tại Mỹ sẽ là khoảng thời gian "khó khăn và đau đớn nhất" đối với hầu hết sinh mạng Mỹ", giống như trận Trân Châu Cảng và vụ khủng bố 11-9. Mặc dù vậy, ông vẫn trấn an người dân Mỹ rằng "ánh sáng vẫn ở phía cuối đường hầm", và câu nói này cũng được Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh lại một lần nữa sau đó. Bang New York, tâm dịch lớn nhất nước Mỹ, hôm 5-4-2020 vừa qua đã lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong giảm nhẹ so với 1 ngày trước đó. Tuy nhiên, với 7.300 ca nhiễm mới và gần 600 trường hợp tử vong mới, tình hình tại bang New York vẫn rất nghiêm trọng. Hình ảnh các thi thể nạn nhân qua đời vì đại dịch Covid-19 xếp đầy hành lang các bệnh viện gây nên nỗi ám ảnh cho người xem. Thi thể của nạn nhân Covid-19 "xếp hàng" chờ đợi trong hành lang của bệnh viện Wyckoff Heights Medical, Brooklyn, New York. Tính tới thời điểm trưa 6-4-2020, Mỹ vẫn đang dẫn đầu thế giới viề số ca nhiễm Covid-19. Trên toàn lãnh thổ nước Mỹ đang ghi nhận 336.851 người dương tính với Covid-19. Số tử vong tính tới thời điểm này là 9.620 người. Những thi thể của nạn nhân chết vì dịch bệnh Covid-19 được đặt trong chiếc túi màu da cam và được nhân viên y tế chuyển tới các nhà xác dã chiến. Các nhân viên y tế chuyển thi thể của nạn nhân tới nhà xác dã chiến ở bên ngoài bệnh viện. "Nhà xác dã chiến" thực chất là chiếc xe tải đông lạnh đậu ở phía bên ngoài bệnh viện. Sau đó những thi thể này sẽ được nhanh chóng xử lý chôn cất đặc biệt, hoặc hỏa thiêu nhằm tránh dịch bệnh tiếp tục lây lan.

