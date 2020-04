Covid-19 đã khiến thêm 865 người chết ở Mỹ chỉ trong 24 giờ qua, mức cao kỷ lục, Đại học Johns Hopkins cho biết. Số người chết vì nCoV ở Mỹ tăng từ 3.008 hôm 30-3 lên 3.873 vào 20h30 ngày 31-3 (7h30 sáng 1-4 giờ Hà Nội). Mỹ hiện ghi nhận 188.172 ca nhiễm, vượt Trung Quốc cả về số người nhiễm và người chết. Thành phố New York chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thông cáo báo chí của văn phòng thị trưởng thành phố New York tối 31-3, thành phố đã báo cáo 41.771 ca nhiễm Covid-19 và 1.096 người chết. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 31-3 cho biết, địa phương này ghi nhận thêm hơn 300 ca tử vong so với hôm trước, chủ yếu ở thành phố New York. Phát thanh viên kênh CNN Chris Cuomo, em trai Thống đốc, nằm trong số các bệnh nhân Covid-19. Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết thành phố đã "tăng gấp ba" sức chứa của các bệnh viện nhằm sẵn sàng khi đại dịch đạt đỉnh, dự kiến trong vòng hai đến ba tuần tới. "Chúng tôi cần tới sức chứa ở mức độ chưa từng có tại các bệnh viện, thậm chí chưa từng được tưởng tượng", ông nói. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 31-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo về hai tuần "vô cùng đau đớn", kêu gọi mọi người Mỹ sẵn sàng cho những ngày khó khăn phía trước. "Đây không phải bệnh cúm. Căn bệnh này rất tàn ác", ông Trump đề cập đến đại dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tâm điểm hiện nay là Mỹ và châu Âu. Toàn cầu ghi nhận hơn 854.000 ca nhiễm, hơn 42.000 người chết và gần 177.000 trường hợp bình phục.

