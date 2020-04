Tính đến sáng 4-4-2020, số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu đã vượt mốc 1 triệu 100 nghìn trường hợp. Trong đó, Mỹ đang dẫn đầu thế giới với hơn 276.000 ca bệnh. Đặc biệt, trong vòng 24h qua, số ca tử vong tại Mỹ cũng tăng cao kỷ lục với 1.480 trường hợp, nâng tổng số người chết do Covid-19 tại nước này lên 7.406 người Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bang New York, số ca tử vong tại đây chiếm 1/4 số ca tử vong trên cả nước Mỹ Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3-4, Thống đốc bang New York cho biết thành phố này đang phải căng mình chạy đua vời thời gian, trước khi bước vào đỉnh điểm tồi tệ nhất do Covid-19 Người đứng đầu tiểu bang cũng thừa nhận, họ đã chậm chân so với Covid-19 ngay từ những ngày đầu tiên khi dịch bệnh xuất hiện. Đây là 1 trong những lý do khiến New York trở thành vùng tâm dịch lớn tại Mỹ Với số ca bệnh và tử vong tăng nhanh, New York hiện nay đang rơi vào tình trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất, các thiết bị chữa trị và cả nguồn nhân lực Thị trưởng thành phố New York đã phải nhiều lần đề nghị chính phủ liên bang về việc huy động quân đội hỗ trợ Trong vòng 24h tính đến sáng 4-4, số ca tử vong tại New York là 562 người (chiếm một nửa trong tổng số ca tử vong tại Mỹ), nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại đây lên 2.935 người Hàng dài các xe tải chở thi thể người được trông thấy bên ngoài bệnh viện Số ca tử vong tại New York đã tăng lên tương đương với số người thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11-9 từng khiến cả nước Mỹ chấn động Có thể nói 24h qua là 24h "đau thương" của Mỹ và cả New York Tàu bệnh viện Comfort đã được triển khai đến thành phố New York, bang New York để hỗ trợ công tác chữa trị bệnh tại đây Ngoài New York, một điểm nóng khác là bang Louisiana. Số người chết ở đây đã tăng lên 370 người trong 1 ngày. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng 24h về số người chết do Covid-19 tại tiểu bang miền Nam nước Mỹ Hôm 3-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, số ca tử vong tại Mỹ có thể lên đến 220.000 người, trong trường hợp người dân hợp tác, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Nếu không, con số này có thể sẽ tăng lên gấp 10 Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang ngay cả khi không mắc bệnh để bảo vệ sức khỏe của chính mình và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh

