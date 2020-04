Singapore báo cáo thêm 596 ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong ngày 19-4-2020, nâng số ca nhiễm lên 6.588, trong khi số ca tử vong vẫn duy trì ở 11, trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Phần lớn các ca nhiễm mới ở Singapore là lao động nước ngoài cư trú trong ký túc xá. Ca nhiễm mới tại ký túc xá dành cho công nhân nước ngoài gia tăng một phần do các nỗ lực xét nghiệm liên tục và cách ly công nhân bị nhiễm của Singapore. Phó giáo sư Alex Cook, phó khoa nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho biết, số ca nhiễm là lao động nước ngoài trong ý túc xá hai tuần qua có thể là dấu hiệu cho thấy có thể ít nhất 10.000-20.000 lao động nước ngoài nhiễm dịch bệnh Covid-19 vào cuối tháng 4. Hiện giới chức Singapore đang thực hiện những hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch bênh lây lan thêm. Indonesia, vùng dịch lớn thứ hai khu vực, báo cáo thêm 327 ca nhiễm và 47 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 6.575 và 582. 20 bác sĩ đã tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát ở Indonesia và các nhà phê bình cảnh báo rằng số người chết được công bố là quá thấp so với thực tế ở một quốc gia có tỷ lệ xét nghiệm dịch bệnh Covid-19 thuộc hàng thấp nhất thế giới. Các bệnh viện không có đủ thiết bị bảo hộ cơ bản và các máy thở là thứ xa xỉ, khiến nhiều bác sĩ phải chiến đấu với đại dịch chỉ bằng áo mưa. Philippines báo cáo thêm 172 ca nhiễm và 12 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 6.259 và 409. Chính quyền Philippines bị chỉ trích vì chậm triển khai xét nghiệm, nhưng từ đầu tháng 4, họ đã khắc phục bằng cách tăng cường kit xét nghiệm và công suất phòng thí nghiệm nhằm xác định khoảng 15.000 ca nhiễm Covid-19 chưa được phát hiện. Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 13-4 thông qua ngân sách mua 900.000 kit, gấp nhiều lần so với 100.000 bộ đã được sử dụng. Malaysia ghi nhận thêm 84 ca nhiễm, nâng số ca nhiễm lên 5.389, trong khi số ca tử vong là 89 sau khi ghi nhận thêm một trường hợp. Chính phủ Malaysia áp lệnh phong tỏa toàn quốc hôm 18-3 để ngăn chặn dịch bệnh. Ngoài phong tỏa biên giới, Malaysia cũng đóng cửa mọi trường học trong hai tuần và cấm tổ chức các sự kiện đông người. Toàn bộ địa điểm tôn giáo và cửa hàng kinh doanh, trừ siêu thị và ngân hàng, cũng phải ngừng hoạt động. Thái Lan hôm nay ghi nhận thêm 32 ca nhiễm mới nâng tổng số người bị nhiễm dịch bệnh Covid-19 lên 2765 người, trong đó có 47 người thiệt mạng. Việt Nam ngày thứ ba liên tiếp không ghi nhận trường hợp lây nhiễm mới, hiện đang giữ ở con số 268 người bị nhiễm và chưa có trường hợp tử vong. Brunei hôm nay không ghi nhận trường hợp lây nhiễm mới, hiện con số vẫn dừng lại ở 137 người lây nhiễm và 1 người đã tử vong. Campuchia đang dừng lại ở 122 ca nhiễm và chưa có người tử vong. Myanmar hôm nay ghi nhận 9 ca nhiễm mới nâng tổng số người bị nhiễm Covid-19 lên 107 người trong đó có 5 người đã tử vong. Lào hôm nay không ghi nhận ca nhiễm mới, số người dương tính với dịch Covid-19 đang nằm ở con số 19 và chưa có người tử vong. Đông Timor không có ca nhiễm mới, hiện họ là quốc gia có số ca lây nhiễm nhỏ nhất với 18 người. Đông Nam Á hiện đang có 28.247 người bị nhiễm Covid-19 trong đó có 1.144 người tử vong.

