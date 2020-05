Quyền hạm trưởng Carlos Sardiello ngày 19-5 cho biết, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ ra khơi cùng khoảng 3.000 thủy thủ, 1.800 người còn lại tiếp tục bị cách ly trên đảo Guam, trong đó có 14 binh sĩ tái dương tính với dịch Covid-19 sau khi được tuyên bố hết virus. Ông Sardiello không tiết lộ thời gian hay kế hoạch hoạt động của tàu USS Theodore Roosevelt, song một số quan chức khác cho biết con tàu sẽ rời quân cảng tại đảo Guam vài ngày tới. Sau khi tiến hành một số hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ trở về cảng nhà tại San Diego. Khi được hỏi khả năng thực hiện nhiệm vụ của tàu USS Theodore Roosevelt sau 2 tháng neo đậu tại Guam, Sardiello khẳng định chiến hạm sẽ ra biển thực hiện nhiệm vụ với "xác suất thành công cao". Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi dẫn đến việc Đại tá Brett Crozier bị miễn nhiệm chức hạm trưởng và quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Modly phải từ chức. Hải quân Mỹ đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân khiến virus SARS-CoV-2 xâm nhập tàu và khiến hơn 1.000 thủy thủ nhiễm, cũng như cách xử lý ổ dịch của các quan chức hải quân hàng đầu. Các thủy thủ trên tàu USS Theodore Roosevelt sẽ phải trải qua huấn luyện bắt buộc để vận hành hệ thống trong khi đảm bảo thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang, khử trùng liên tục, thực hiện giãn cách và các biện pháp hạn chế ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan khác. Quyền hạm trưởngSardiello cho biết, thủy thủ làm việc trên boong có thể sẽ đeo khăn trùm mặt đặc biệt do khẩu trang sẽ không an toàn. Các hành lang một chiều được thiết lập trên tàu USS Theodore Roosevelt và sảnh sinh hoạt chung sẽ được mở lâu hơn để thủy thủ tụ họp ở đó ít nhất có thể. Phi hành đoàn trên tàu sẽ được đánh giá trình độ khi chiến hạm ra biển, bao gồm năng lực cất hạ cánh. Sau khoảng 2 tuần, tàu USS Theodore Roosevelt sẽ quay lại Guam để đón các thủy thủ đã hồi phục hoặc kết thúc đợt cách ly rồi tiếp tục ra biển. Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết từ khi tàu USS Theodore Roosevelt "gục ngã" trước virus SARS-CoV-2 và phải nằm yên ở Guam, các lực lượng Trung Quốc "tiếp tục hành vi liều lĩnh và làm leo thang căng thẳng" trên Biển Đông. "Kể từ giữa tháng 3, thời điểm tàu USS Theodore Roosevelt phải cập quân cảng ở Guam, tiêm kích Trung Quốc quấy rối trinh sát cơ của Mỹ ít nhất 9 lần tại khu vực Biển Đông", Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Đông Nam Á Reed B. Werner nói trên Fox News. Ông Werner cho biết các hành vi khiêu khích của Trung Quốc không chỉ giới hạn trên không và nhắc lại vụ "quấy rối" USS Mustin khi khu trục hạm này đi gần nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Một tàu hộ tống của Trung Quốc đã cơ động một cách "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" khi gặp USS Mustin, song Bộ Quốc phòng Mỹ chưa thông báo về sự cố này. Ông Werner bày tỏ lo ngại trước những lần tiếp cận thiếu an toàn của lực lượng Trung Quốc, song nói không rõ vụ quấy rối hồi giữa tháng 3 có phải hành động leo thang hay không. Mỹ nhiều lần phản đối những lần "tương tác thiếu an toàn" thông qua kênh ngoại giao và cá nhân. "Chúng tôi tiếp tục nhận thấy hành vi gây bất ổn của Trung Quốc tại Biển Đông trong thời gian xảy ra đại dịch. Khi các quốc gia tập trung vào tình hình trong nước, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh (hành vi quấy rối)", ông Werner nói. Ông Werner cho biết, Trung Quốc cũng cản trở một số đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực, trong đó có các quốc gia thành viên ASEAN. Tuần trước, hải quân Mỹ điều động tàu tác chiến ven biển Gabrielle Giffords tới gần vị trí tàu khoan do Malaysia vận hành bị nhiều tàu của Trung Quốc bám sát. Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12-2019, xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 5 triệu ca nhiễm, hơn 325.000 người chết và gần 2 triệu người đã hồi phục. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 1,6 triệu ca nhiễm. Dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12-2019. Chính quyền địa phương bị cáo buộc thay vì tìm cách chặn đứng địch, họ lại che giấu thông tin khiến cho dịch nhanh chóng lây lan ra toàn Trung Quốc. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 1,6 triệu ca nhiễm khiến 93.500 người tử vong. Hiện WHO đang thúc đẩy các nước đoàn kết để cùng chugn tay chống dịch.

