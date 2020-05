Tàu bệnh viện Hải quân Mỹ vừa chính thức rời cảng New York sau 1 tháng tới thành phố này để cứu trợ. Sau 1 tháng ở New York, con tàu này chưa lúc nào cần tới 1.000 giường bệnh mà nó có. Đây cũng là tháng mà New York được coi là đã chạm tới đỉnh dịch Covid-19. New Yord được coi là tâm dịch của Mỹ khi có hàng chục nghìn người đã thiệt mạng vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dù tàu rời đi, một số lượng lớn y, bác sỹ vẫn sẽ ở lại để đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra. Tướng Terrence J. O'Shaughnessy, Chỉ huy vùng Bắc Mỹ, phát biểu: "Khi tôi đang nói ở đây hôm nay, vẫn có khoảng 682 y, bác sỹ ở lại các bệnh viện của thành phố New York. Họ đều là quân nhân. Họ ở lại để hỗ trợ bất cứ khi nào New York cần". Hiện toàn bang New York có khoảng hơn 300.000 người mắc dịch Covid-19. Số người mắc mới và phải nhập viện trong những ngày gần đây có lúc đã giảm tới 70%. Số ca tử vong cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, các con số nhiễm mới vẫn ở mức hàng nghìn trường hợp. Do đó, thành phố New York đã bắt đầu tính tới việc thuê người tẩy rửa các phương tiện công cộng và truy vết những người F1, F2. Thống đốc bang New York Cuomo, cho biết: "Trước kia chúng ta chưa bao giờ truy vết những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, cũng chưa bao giờ khử khuẩn phương tiện công cộng, nhưng giờ là lúc phải làm". Trước đó, Tổng thống Mỹ đã có quyết định quan trọng khi điều tàu bệnh viện tới trợ giúp theo lời kêu gọi của Thống đốc Cuomo. Tàu USNS Comfort (T-AH-20) là con tàu thứ hai trong lớp tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Hoa Kỳ. Theo quy định của công ước Genève, USNS Mercy và thủy thủ đoàn không được mang theo bất kỳ thứ vũ khí tấn công nào, ngoại trừ vũ khí phòng vệ. Bất cứ hành động nào tấn công tàu Mercy đều được xem như tội ác chiến tranh. Các tàu bệnh viện lớp Mercy là những con tàu có chiều dài lớn thứ hai của Hải quân Mỹ, chỉ xếp sau các siêu tàu sân bay lớp Nimitz. Nhiệm vụ chính của tàu USNS Comfort (T-AH-20) là cung cấp các dịch vụ phẫu thuật và y tế di động sắc bén, linh hoạt và nhanh chóng để hỗ trợ thủy quân lục chiến, các lực lượng đặc nhiệm mặt đất và trên không, các đơn vị không quân và lục quân triển khai trên bờ, các lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường biển và các lực lượng chiến đấu trên mặt nước. Đồng thời tàu còn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, phẫu thuật di động trong các nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại những vùng thiên tai hay chiến sự. Tàu bệnh viện USNS Comfort sức chứa 1.000 giường bệnh nhân, tuy nhiên ban đầu chúng bị chỉ trích vì chỉ tiếp nhận số lượng rất ít bệnh nhân Covid-19. Giải thích cho điều này, chỉ huy tàu bệnh viện cho biết, do con tàu này không được thiết kế để chống lại các dịch bệnh có tính lây nhiễm cao như Covid-19, vì thế tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân Covid-19 có thể làm tê liệt con tàu. Nhiệm vụ chính của tàu khi được điều tới là tiếp nhận và điều trị các ca bệnh thông thường, giải phóng giường cho các bệnh viện thông thường nhằm có chỗ chữa trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Tuy vậy sau đó con tàu đã có những biện pháp đặc biệt cho phép tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19.

