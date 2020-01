Một vụ nổ lớn xuất hiện ở phía Bắc tỉnh Al-Raqqa vào chiều 16-1 khiến 12 người thiệt mạng, bao gồm 2 binh sĩ thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin AMN, một chiếc xe chở bom đã phát nổ bên trong thị trấn Sulouk thuộc quyền kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ tại phía Bắc tỉnh Al-Raqqa. Nguồn tin cho hay, vụ đánh bom xe khiến 12 người thiệt mạng bao gồm 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi, 10 người khác được xác định là các tay súng thuộc lực lượng "Quân đội quốc gia Syria" (SNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Hiện các tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vẫn nắm quyền kiểm soát thị trấn Sulouk, kể từ khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai "Chiến dịch Mùa xuân hòa bình" vào cuối tháng 10-2019 vào phía Đông Bắc Syria. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu hứng chịu các thiệt hại nặng nề gây ra bởi xe bom cảm tử là điều đã được dự báo trước. Giá rẻ, dễ cải biên từ những chiếc xe hơi cũ, những chiếc xe bom cảm tử trở thành nỗi ám ảnh của binh lính các bên trên chiến trường Syria. Không phải tên lửa chiến thuật, tên lửa chống tăng, pháo hạng nặng hay UAV cảm tử mà chính những xe bom cảm tử mới là thứ vũ khí kinh khủng nhất của phiến quân khủng bố làm cho liên quân Nga, Syria và cả đồng minh Mỹ kinh sợ. Dù các bên tham chiến cố gắng vô hiệu hóa chiến thuật đầy nguy hiểm này, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án hiệu quả. Đáng chú ý phiến quân còn tuyển dụng cả trẻ em để tham gia lái xe bom cảm tử. Những chiếc xe hơi bé nhỏ tốc độ cao được bọc giáp có thể chống lại súng bộ binh lẫn súng bắn tỉa. Ngoài ra, xe cũng thường chạy với tốc độ cực đại để lao nhanh vào mục tiêu nên việc dùng vũ khí đánh chặn rất khó khăn. Các tên lửa chống tăng thường đánh chặn hiệu quả khi các mục tiêu cơ động trong khoảng 50km/h. Nếu các mục tiêu chạy với vận tốc trên 80km/h thì việc đánh chặn cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy, mỗi khi thấy các xe đánh bom cảm tử của phiến quân Syria, quân đội Nga, Syria và thậm chí là binh sĩ Mỹ thường cho đánh chặn ngay từ xa hầu mong có thể tiêu diệt chúng. Tuy vậy, hiệu quả đánh chặn cũng cực thấp ngay cả khi dùng những trực thăng tấn công để đánh chặn. Ngoài xe hơi, phiến quân còn tận dụng cả xe bọc thép để biến thành xe bom cảm tử. Việc đánh chặn những xe bọc thép chở theo chất nổ lại càng khó khăn hơn. Do các xe bom cảm tử đều trang bị giáp, vì vậy việc sử dụng súng bắn tỉa để tiêu diệt từ xa là không khả thi. Một số binh sĩ Syria và các nhóm lính đánh thuê thiện chiến tới từ Đông Âu hiện đang tham chiến tại Syria đều thừa nhận sự kinh hoàng do xe bom cảm tử gây ra "Nếu bạn gặp xe bom cảm tử, bạn sẽ tìm cách bắn cháy nó ư? Không, tôi nghĩ rằng điều đầu tiên khi bạn nhìn thấy xe bom cảm tử là bạn phải nghĩ cách chạy trốn cho mau", một binh sĩ thuộc lực lượng đánh thuê cho Syria đã chia sẻ. "Tìm cách đối đầu với xe đánh bom cảm tử gần như chắc chắn bạn nắm chắc cái chết", một lính đánh thuê người Nga tại Syria chia sẻ. Trước đây chỉ khủng bố IS sử dụng chiến thuật dùng xe bom cảm tử, tuy nhiên hiện nay nhận thấy chiến thuật này phát huy tác dụng nên các phiến quân đối lập tại Syria cũng áp dụng. Những chiếc xe bom cảm tử này sẽ dùng để tấn công vào nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí là chính quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến trường Syria vẫn tiếp tục khốc liệt trong thời gian tới.

