Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 4.273 ca nhiễm mới và 637 ca tử vong do đại dịch Covid-19, mức độ ca nhiễm và tử vong càng ngày càng có xu hướng giảm tại nước này. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Tây Ban Nha ghi nhận ca tử vong giảm sau 932 ca hôm 3-4, 809 ca hôm 4-4 và 674 ca hôm 5-4. Đây cũng là số ca tử vong hàng ngày thấp nhất tại Tây Ban Nha trong 13 ngày qua. Nước này ghi nhận số người chết cao nhất hôm 2/4 với 950 trường hợp. Đây cũng là số ca tử vong hàng ngày thấp nhất tại Tây Ban Nha trong 13 ngày qua. Nước này ghi nhận số người chết cao nhất hôm 2-4 với 950 trường hợp. Tỷ lệ gia tăng ca nhiễm mới cũng chậm lại, chỉ ở mức 3,3% so với 4,8% hôm qua 5-4. Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn Covid-19 như áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14-3 đến 11-4, bất chấp thiệt hại nặng nề với nền kinh tế. Covid-19 đã xuất hiện ở 208 quốc gia và vùng lãnh thổ với tâm dịch là Mỹ và các nước châu Âu, sau khi khởi phát từ Trung Quốc hồi tháng 12-2019. Toàn cầu ghi nhận gần 1,3 triệu ca nhiễm và hơn 70.000 ca tử vong do đại dịch Covid-19. Tình hình dịch bệnh tại châu Âu bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều nước như Italy, Đức, Tây Ban Nha, Pháp liên tục báo cáo số ca nhiễm và tử vong giảm. Hiện số ca nhiễm và tử vong tại Tây Ban Nha lần lượt 135.032 và 13.055, tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

