Cô Kim Yo-jong được biết đến là người phụ tá đắc lực, luôn theo sau hỗ trợ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong mọi công việc quan trọng. Nhiều người nhận định, cô Kim chính là người quyền lực và quan trọng thứ 2 tại Triều Tiên chỉ sau anh trai mình Điều này đã được khẳng định sau động thái mới đây nhất của em gái Chủ tịch Kim Jong-un khi cô lên tiếng đe dọa trả đũa Hàn Quốc, sau vụ việc 1 vài người trốn khỏi Triều Tiên sang Hàn Quốc và gửi truyền đơn công kích về đất nước này Trên thực tế, cô Kim Yo-jong đã đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong bộ máy chính trị Cô được bổ nhiệm làm ủy viên dự khuyết của đảng Lao động Triều Tiên. Đồng thời, cô Kim cũng giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ban Tuyên giáo, phụ trách việc xây dựng hình ảnh cho anh trai trong mắt truyền thông Triều Tiên và quốc tế Kim Yo-jong từng nhiều lần đại diện anh trai tới tham dự các sự kiện quốc tế lớn như Thế vận hội Olympic năm 2018 diễn ra tại Pyeongchang, Hàn Quốc Bên cạnh đó, cô Kim còn tham gia vào nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên hay tiến trình ngoại giao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc Hình ảnh Kim Yo-jong tại Việt Nam khi cùng anh trai tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 Tầm quan trọng của Kim Yo-jong còn được thể hiện qua những tuyên bố chính trị. Điển hình là phát ngôn của cô Kim về căng thẳng giữa Hàn Quốc - Triều Tiên sau vụ những tờ truyền đơn công kích chính phủ được gửi về Triều Tiên trong những ngày qua: "Thực hiện quyền lực do lãnh đạo tối cao, Đảng và nhà nước ủy nhiệm, tôi đã ra chỉ thị cho cơ quan phụ trách tiến hành quyết liệt những hành động tiếp theo" Nhiều chuyên gia nhận định, Kim Yo-jong là người gần gũi và có tầm ảnh hưởng nhất đối với Chủ tịch Triều Tiên. Dù cô không nắm quyền quyết định điều phối nhân sự, song mọi việc cô đều được thông qua. Bên cạnh đó, các thông điệp của cô có sức nặng hơn so với hầu hết các thành viên khác của đảng Lao động Triều Tiên Với vai trò là người đứng sau, phụ trách xây dựng hình ảnh cho anh trai, cô Kim đã tương đối thành công khi giúp Chủ tịch Triều Tiên duy trì hình ảnh tích cực đối với Hàn Quốc và thế giới. Ngoài ra, cô còn biết cách tăng cường sức mạnh mềm cho Chủ tịch Kim Jong-un đằng sau mỗi quyết định Theo ông Leif-Eric Easly, phó giáo sư nghiên cứu quốc tế ở Đại học Ewha (Hàn Quốc), cô Kim đã thể hiện kỹ năng hiện đại hóa hình ảnh chính quyền và có nhiều tác động tích cực tới truyền thông quốc gia. Bên cạnh đó, ông khẳng định cô Kim là người có tiếng nói quan trọng trong bộ máy chính trị Triều Tiên, bởi cô chính là người phụ tá tin cẩn của Chủ tịch Kim Jong-un Từ hình ảnh 1 phụ tá đắc lực, tầm quan trọng của Kim Yo-jong tại Triều Tiên đang ngày càng tăng lên qua nhiều sự kiện quan trọng. Cô được xem là người đóng vai trò then chốt trong các chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Triều Tiên

