Đầu tháng 6, Ai Cập đã đưa ra sáng kiến hòa bình Cairo, vạch ra con đường thiết lập một giải pháp chính trị ở Libya và kêu gọi các bên tham chiến ngừng bắn kể từ ngày 8/6. Đề xuất này được Liên đoàn Ả Rập, Nga, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE hoan nghênh, nhưng lại bị Chính phủ Hiệp định quốc gia Libya (GNA) và Thổ Nhĩ Kỳ từ chối. "Chúng tôi kêu gọi những nỗ lực chung giữa hai quốc gia anh em Libya và Ai Cập để đánh bại kẻ chiếm đóng cũng như duy trì an ninh, ổn định chung ở đất nước và khu vực của chúng tôi", người đại diện Quốc hội Libya tuyên bố. Cần nói thêm rằng quốc hội Libya đã bày tỏ sự hoan nghênh những lời của Tổng thống Ai Cập - được nói trước sự chứng kiến của đại diện các bộ lạc Libya. Tổng thống Ai Cập cho biết: "Các lực lượng vũ trang của chúng tôi có quyền can thiệp để bảo vệ an ninh quốc gia Libya và Ai Cập, nếu cảm thấy mối đe dọa sắp xảy ra đối với an ninh của hai nước chúng ta". Tuần trước, quân đội Ai Cập đã tiến hành cuộc tập trận lớn gần biên giới Libya có tên Resolve 2020, hoạt động này diễn ra ở quận phía Tây Bắc của Qabr Gabis, cách 60 km tính từ biên giới Libya. Libya đã phải chịu đựng cuộc xung đột nội bộ rất khốc liệt kể từ khi nhà lãnh đạo lâu năm - Đại tá Muammar Gaddafi bị lật đổ và sát hại vào năm 2011. Hiện tại phía Đông đất nước do LNA kiểm soát, trong khi phía Tây do GNA điều hành, cơ cấu này được thành lập với sự giúp đỡ của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu. Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Ai Cập - Thiếu tướng Kamal Amer nói rằng Cairo đã gửi 3 thông điệp quan trọng bằng cách thực hiện cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn. Ông Amer giải thích trong thông cáo báo chí rằng thông điệp đầu tiên được đưa ra là các lực lượng vũ trang của Ai Cập đủ sức mạnh để bảo vệ an ninh quốc gia bằng khả năng của quân đội. Quân đội Ai Cập có khả năng đối mặt với tất cả những thách thức khác nhau, đây là lực lượng được xây dựng với quy mô hợp lý và huấn luyện hiệu quả, ông Amer cho biết. Thiếu tướng Amer còn tuyên bố, thông điệp thứ hai là an ninh quốc gia của Libya cũng là một phần của an ninh quốc gia Ai Cập, đặc biệt trong mối quan hệ mở rộng giữa hai nước, và thậm chí cả sự giao thoa và huyết thống gắn kết hai dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia tiếp tục, thông điệp thứ ba cho toàn thế giới là Ai Cập đủ khả năng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mình. Lực lượng vũ trang Ai Cập với sức mạnh toàn diện có thể đối đầu với mọi vấn đề bằng trí tuệ và tầm nhìn, thậm chí bằng cả vũ lực nếu thấy cần thiết. Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi trước đó tuyên bố lực lượng vũ trang Ai Cập sẵn sàng chiến đấu, khi các biện pháp can thiệp bất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ góp phần làm lan rộng chủ nghĩa khủng bố, nhấn mạnh rằng Sirte và Al-Jufra là giới hạn đỏ.

