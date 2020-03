Hiện nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang dồn một lượng lớn các đơn vị tác chiến tới địa bàn tỉnh Idlib của Syria nhằm hỗ trợ các tay súng nổi dậy trước cuộc tấn công dữ dội của quân đội chính phủ Syria. Sau hơn 2 tuần giao tranh, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải thiệt hại nặng nề, trong khi mục tiêu đề ra ban đầu của họ có nguy cơ lớn sẽ bị "phá sản toàn tập". Mặc dù đã có một thỏa thuận ngừng bắn được Tổng thống Tayyiv Erdogan và người đồng cấp Vladimir Putin ký kết nhưng điều này có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, Ankara vẫn phải duy trì nguyên vẹn lực lượng cũng như sự tập trung tại tỉnh Idlib. Thế nhưng, họ lại bị "hở sườn" tại một địa bàn khác đó là tỉnh Afrin. Cần nhắc lại rằng tỉnh Afrin của Syria đang nằm dưới quyền kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara chiếm đóng vùng đất trên nhờ chiến dịch quân sự mang tên "Cành ô liu" diễn ra hồi đầu năm 2018. Mục đích của Thổ Nhĩ Kỳ khi tiến vào Afrin chính là nhằm loại bỏ các tay súng vũ trang người Kurd mà chính quyền Ankara gọi là "khủng bố". Tuy rằng thất bại nhưng các tay súng vẫn tập hợp lực lượng để chiến đấu với quân chiếm đóng. Hãng thông tấn Al Masdar News cho biết, Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF) ngày 8-3 tuyên bố rằng, các đơn vị của họ đã thực hiện một loạt cuộc tấn công mới chống lại Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng nông thôn phía Bắc Aleppo. Trong một tuyên bố chính thức, nhóm du kích người Kurd cho biết, các hoạt động phòng thủ và tấn công mới diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 7-3. Nhóm này đã chia sẻ 3 video cho thấy các tay súng của họ làm nổ tung một trụ sở của lực lượng vũ trang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở trung tâm thành phố chính của tỉnh Afrin. Bên cạnh đó, ALF còn tấn công vào 1 vị trí trong thị trấn Azaz bằng tên lửa chống tăng (ATGM) và phá hủy 1 phương tiện ở quận Sherawa thuộc miền Nam Idlib, cũng với một ATGM. Theo nhóm vũ trang người Kurd, tổng cộng 3 chiến binh được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong các vụ tấn công do họ thực hiện. ALF phát động hầu hết các cuộc tấn công từ một khu vực nhỏ ở miền Nam tỉnh Afrin hiện vẫn do Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) và quân đội chính phủ Syria (SAA) cùng kiểm soát. Ngoài ra, nhóm vũ trang người Kurd vẫn cố gắng duy trì sự hiện diện bên trong tỉnh Afrin thông qua một mạng lưới các thành viên hoạt động bí mật. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh bị cho là đã thất bại trong việc chống lại mối đe dọa từ ALF, khi nhóm đang vũ trang này đang gia tăng các cuộc tấn công và cải thiện chiến thuật của mình. Việc bị phân tán lực lượng ở 2 tỉnh Idlib và Afrin của Syria cũng như sự can dự vào chiến sự tại quốc gia Bắc Phi Libya theo đánh giá sẽ làm cho sức chiến đấu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị suy giảm nghiêm trọng.

