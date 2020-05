Hãng thông tấn Al Masdar News cho biết, sáng 10/5, phiến quân đã phát động một cuộc đột kích mới nhắm vào các vị trí của quân đội Syria ở vùng đồng bằng Al-Ghaab phía Tây Bắc Hama. Theo nguồn tin từ thực địa, cuộc tấn công của liên minh lực lượng đối lập do nhóm vũ trang "Rouse the Believers" đứng đầu, đã dẫn đến một số thương vong cho binh sĩ SAA. Nhóm phiến quân đã chiếm được một số địa điểm trong cuộc tấn công, nhưng sau đó phải rút lui khi quân tiếp viện của SAA đến để đẩy họ trở lại khu vực cũ. Cuộc đột kích này của nhóm phiến quân diễn ra chỉ vài giờ sau khi chúng phóng một số quả đạn rocket BM-21 Grad về phía căn cứ không quân Hmeimim của Nga. Chiến sự giữa quân đội chính phủ Syria và phiến quân thánh chiến diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa hai bên, khi ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực. Theo thỏa thuận ký kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng đối lập phải rút cách 6 km về phía Bắc cao tốc M4 (đường nối Aleppo - Latakia); tuy nhiên phiến quân đã từ chối rời khỏi điểm phía Nam của con đường này. Đáp trả lại, quân đội Syria ngày càng trở nên kiên quyết hơn ở Jabal Al-Zawiya, họ tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các cứ điểm của phiến quân thánh chiến để buộc chúng phải rút lui. Tất cả những điều này đã lên đến đỉnh điểm trong sự bùng nổ bạo lực, đe dọa vượt khỏi tầm kiểm soát khi các bên tham chiến gửi một số lượng lớn quân tiếp viện đến mặt trận đầy biến động này ở phía Tây Bắc Syria. Trong diễn biến tiếp theo, quân đội Syria đã đáp trả cuộc pháo kích vào căn cứ không quân Hmeimim ở Latakia bằng cách phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào phiến quân ở vùng nông thôn phía Nam của tỉnh Idlib. Cụ thể, quân đội Syria đã bắn vào các khu vực do phiến quân thánh chiến nắm giữ ở Kansafra, Al-Bara và Ayn Larouz, đồng thời pháo kích cả vào bên trong vùng đồng bằng Al-Ghaab ở Tây Bắc Hama. Những cuộc tấn công của quân đội Syria vẫn đang tiếp diễn, chủ yếu tập trung vào tuyến phòng thủ của tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS), nhóm vũ trang Rouse the Believers và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP). Trận bắn phá trên các trục Jabal Al-Zawiya và Al-Ghaab là hành động quân sự quy mô lớn nhất mà quân đội Syria phát động kể từ khi thỏa thuận hòa bình được ký kết vào ngày 5/3. Đáng chú ý là sau vụ tập kích vào căn cứ Hmeimim của phiến quân, nhiều khả năng không quân Nga sẽ phối hợp cùng binh lính Syria tiến hành cuộc ném bom trả đũa trong những ngày tới. Tình hình chiến sự tại Syria có lẽ sắp bắt đầu bước vào giai đoạn ác liệt tiếp theo, bất chấp mọi nỗ lực nhằm cố gắng duy trì tình trạng hòa bình mong manh.

