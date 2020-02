Theo trang Avia của Nga, vào cuối ngày 27-2, mặc dù rất nỗ lực nhưng quân đội chính phủ Syria (SAA) vẫn bị đánh bật khỏi thành phố chiến lược Saraqib nằm ở phía Đông của tỉnh Idlib. Theo báo cáo, các tay súng phiến quân bắt đầu tấn công từ khu vực bên ngoài thành phố, họ đã chiếm được hoàn toàn khu trung tâm sau các cuộc đụng độ dữ dội kéo dài đến gần hết ngày. Thành phố Saraqib sở dĩ có vai trò cực kỳ quan trọng là bởi nó nằm ở địa điểm chiến lược, nơi có đường cao tốc M4 và M5 kết nối các thành phố quan trọng nhất của Syria. Cụ thể, đó là đường cao tốc M4 kết nối các thành phố Latakia, Aleppo và Hama, trong khi đường cao tốc M5 nối giữa Aleppo và Damascus. Do vậy Saraqib có thể coi như "yết hầu giao thông". Mặc dù mất Saraqib nhưng ở phía Nam của tỉnh Idlib, phía dưới đường cao tốc M4, binh sĩ SAA và Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn chiếm được 20 làng mạc và thị trấn với sự hỗ trợ từ chiến đấu cơ Nga, hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu thông báo. Mặc dù truyền thông Nga và Syria từ chối khẳng định việc mất Saraqib, nhưng một đoạn video xuất hiện sau đó cho thấy rằng những tay súng thánh chiến thực sự đã kiểm soát hoàn toàn thành phố. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria - SANA, phiến quân đã chịu tổn thất nặng nề khi tấn công vào thành phố Saraqib với khoảng 200 - 250 tay súng thiệt mạng, nhưng con số này chưa có bằng chứng để khẳng định. Phía SAA còn cho rằng yếu tố chính khiến họ phải tạm lui quân về thiết lập tuyến phòng thủ ở phía Đông thành phố Saraqib là do sự tham chiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý là cuộc tấn công của phiến quân vào thành phố Saraqib được tiến hành trong lúc diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, do vậy có ý kiến cho rằng đây có thể là hành động "đi đêm" giữa Matxcơva và Ankara. Nhưng tiếp đó theo một nguồn tin quân sự gần tiền tuyến, quân đội chính phủ Syria sau khi củng cố lực lượng đã phát động cuộc phản công để tái chiếm Saraqib từ lối vào phía Đông của thành phố. Trong khi đó, lực lượng của SAA đóng ở vùng nông thôn phía Tây của thành phố đang cố gắng chống lại các cuộc tấn công vào những thị trấn bao gồm Dadikh và Jawbas. Nguồn tin cho biết, quân đội chính phủ Syria đã tìm cách tái chiếm khu vực phía Đông của thành phố, đồng thời phong tỏa một số khu phố để phiến quân không thể xâm nhập. Diễn biến khác cũng cần lưu tâm đó là từ đầu tuần này, Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cùng với các đồng minh thánh chiến đã phát động cuộc tấn công lớn nhằm chiếm thị trấn Nayrab và khu vực lân cận. Phiến quân đạt được bước đột phá lớn vào hôm 26-2, khi lực lượng của họ chiếm được Nayrab và Afis bên cạnh và đỉnh cao chính là việc đánh chiếm thành phố Saraqib trong ngày 27-2. Sắp tới, chiến sự tại thành phố Saraqib được dự báo sẽ còn rất ác liệt, nút thắt có lẽ nằm ở chỗ không quân Nga sẽ yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ cho đồng minh hay đứng im quan sát, bởi vì tham chiến còn có cả IRGC - lực lượng mà họ vẫn muốn đánh bật.

Theo trang Avia của Nga, vào cuối ngày 27-2, mặc dù rất nỗ lực nhưng quân đội chính phủ Syria (SAA) vẫn bị đánh bật khỏi thành phố chiến lược Saraqib nằm ở phía Đông của tỉnh Idlib. Theo báo cáo, các tay súng phiến quân bắt đầu tấn công từ khu vực bên ngoài thành phố, họ đã chiếm được hoàn toàn khu trung tâm sau các cuộc đụng độ dữ dội kéo dài đến gần hết ngày. Thành phố Saraqib sở dĩ có vai trò cực kỳ quan trọng là bởi nó nằm ở địa điểm chiến lược, nơi có đường cao tốc M4 và M5 kết nối các thành phố quan trọng nhất của Syria. Cụ thể, đó là đường cao tốc M4 kết nối các thành phố Latakia, Aleppo và Hama, trong khi đường cao tốc M5 nối giữa Aleppo và Damascus. Do vậy Saraqib có thể coi như "yết hầu giao thông". Mặc dù mất Saraqib nhưng ở phía Nam của tỉnh Idlib, phía dưới đường cao tốc M4, binh sĩ SAA và Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn chiếm được 20 làng mạc và thị trấn với sự hỗ trợ từ chiến đấu cơ Nga, hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu thông báo. Mặc dù truyền thông Nga và Syria từ chối khẳng định việc mất Saraqib, nhưng một đoạn video xuất hiện sau đó cho thấy rằng những tay súng thánh chiến thực sự đã kiểm soát hoàn toàn thành phố. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria - SANA, phiến quân đã chịu tổn thất nặng nề khi tấn công vào thành phố Saraqib với khoảng 200 - 250 tay súng thiệt mạng, nhưng con số này chưa có bằng chứng để khẳng định. Phía SAA còn cho rằng yếu tố chính khiến họ phải tạm lui quân về thiết lập tuyến phòng thủ ở phía Đông thành phố Saraqib là do sự tham chiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý là cuộc tấn công của phiến quân vào thành phố Saraqib được tiến hành trong lúc diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, do vậy có ý kiến cho rằng đây có thể là hành động "đi đêm" giữa Matxcơva và Ankara. Nhưng tiếp đó theo một nguồn tin quân sự gần tiền tuyến, quân đội chính phủ Syria sau khi củng cố lực lượng đã phát động cuộc phản công để tái chiếm Saraqib từ lối vào phía Đông của thành phố. Trong khi đó, lực lượng của SAA đóng ở vùng nông thôn phía Tây của thành phố đang cố gắng chống lại các cuộc tấn công vào những thị trấn bao gồm Dadikh và Jawbas. Nguồn tin cho biết, quân đội chính phủ Syria đã tìm cách tái chiếm khu vực phía Đông của thành phố, đồng thời phong tỏa một số khu phố để phiến quân không thể xâm nhập. Diễn biến khác cũng cần lưu tâm đó là từ đầu tuần này, Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cùng với các đồng minh thánh chiến đã phát động cuộc tấn công lớn nhằm chiếm thị trấn Nayrab và khu vực lân cận. Phiến quân đạt được bước đột phá lớn vào hôm 26-2, khi lực lượng của họ chiếm được Nayrab và Afis bên cạnh và đỉnh cao chính là việc đánh chiếm thành phố Saraqib trong ngày 27-2. Sắp tới, chiến sự tại thành phố Saraqib được dự báo sẽ còn rất ác liệt, nút thắt có lẽ nằm ở chỗ không quân Nga sẽ yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ cho đồng minh hay đứng im quan sát, bởi vì tham chiến còn có cả IRGC - lực lượng mà họ vẫn muốn đánh bật.