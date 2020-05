Đặc phái viên Mỹ tại Syria - ông James Jeffrey cho biết trong tuần này rằng ngay cả một sự hiện diện nhỏ của người Mỹ ở Cộng hòa Ả Rập cũng có thể biến tình hình thành một vũng lầy đối với người Nga. "Sự hiện diện quân sự của chúng tôi tại Syria dù trên quy mô nhỏ cũng tỏ ra đặc biệt quan trọng đối với các tính toán tổng thể cho tình hình địa chính trị khu vực". "Vì vậy chúng tôi kêu gọi Quốc hội Mỹ, người dân Mỹ và đặc biệt là Tổng thống Mỹ tiếp tục duy trì các lực lượng quân sự này theo một cách hợp lý nhất". "Nhưng một lần nữa phải khẳng định đây không phải là Afghanistan, đây không phải là Việt Nam, đây không phải là một vũng lầy", ông Jeff Jeffrey nói trong sự kiện video của Viện Hudson. Theo ông Jeffrey, "công việc của tôi là biến nó thành một vũng lầy cho người Nga". Đây được xem là một tuyên bố "thẳng thừng" chưa từng thấy từ một quan chức cấp cao của Mỹ. Ông Jeffey cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục từ chối và có hành động quyết liệt nhằm không để cho Nga tiếp cận những mục tiêu được cho là đáng thèm muốn nhất ở Syria. Những mục tiêu đó bao gồm tài trợ quốc tế cho công cuộc tái thiết sau chiến tranh của đất nước và công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Bashar Al-Assad để điều hành quốc gia. Nhưng cần lưu ý rằng liên minh do Mỹ đứng đầu đã hoạt động ở Syria mà không có sự chấp thuận của chính phủ Tổng thống al-Assad hoặc bất kỳ ủy quyền nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặc dù vậy, họ vẫn xác lập quyền kiểm soát tại khu vực Đông Bắc Syria và kiên quyết không cho phép quân đội Nga đặt chân vào đây, thông qua những vụ chặn đoàn xe tuần tra của Nga với tần suất ngày một dày hơn. Nhiệm vụ duy trì an ninh tại Syria xem chừng cũng là rất khó khăn đối với Nga, khi vào sáng ngày 12/5, giới truyền thông đã biết về cuộc tấn công của những kẻ khủng bố thân Thổ Nhĩ Kỳ vào một đoàn xe của quân cảnh Nga. Thông báo nêu rõ, một vụ nổ mạnh đã xảy ra dọc theo tuyến đường tuần tra của cảnh sát quân sự Nga, đáng chú ý là thiết bị nổ được điều khiển từ xa để không làm hỏng các phương tiện bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ. "Căn cứ hình ảnh được trình bày, có thể thấy khoảnh khắc xuất hiện của cuộc tuần tra chung giữa quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc M4, cũng như thấy vụ nổ mạnh xảy ra dọc theo tuyến đường của đoàn xe". "Hiện tại không có thông tin nào về việc quân đội Nga có phải hứng chịu tổn thất, nhưng thực tế là vụ nổ đủ mạnh, các mảnh vỡ có thể làm hỏng thiết bị và thậm chí dẫn đến cái chết của các quân nhân", báo cáo cho biết. Hiện tại phía Nga không bình luận về vụ tấn công nói trên, liên quan đến sự kiện này, chưa có thông tin chính thức nào về thiệt hại vật chất, số người bị thương và các nạn nhân không liên quan. Rõ ràng nếu không sớm giải quyết được những khúc mắc với người Mỹ hay các lực lượng đối lập thì nguy cơ quân đội Nga "sa lầy" tại Syria là điều hiện hữu.

Đặc phái viên Mỹ tại Syria - ông James Jeffrey cho biết trong tuần này rằng ngay cả một sự hiện diện nhỏ của người Mỹ ở Cộng hòa Ả Rập cũng có thể biến tình hình thành một vũng lầy đối với người Nga. "Sự hiện diện quân sự của chúng tôi tại Syria dù trên quy mô nhỏ cũng tỏ ra đặc biệt quan trọng đối với các tính toán tổng thể cho tình hình địa chính trị khu vực". "Vì vậy chúng tôi kêu gọi Quốc hội Mỹ, người dân Mỹ và đặc biệt là Tổng thống Mỹ tiếp tục duy trì các lực lượng quân sự này theo một cách hợp lý nhất". "Nhưng một lần nữa phải khẳng định đây không phải là Afghanistan, đây không phải là Việt Nam, đây không phải là một vũng lầy", ông Jeff Jeffrey nói trong sự kiện video của Viện Hudson. Theo ông Jeffrey, "công việc của tôi là biến nó thành một vũng lầy cho người Nga". Đây được xem là một tuyên bố "thẳng thừng" chưa từng thấy từ một quan chức cấp cao của Mỹ. Ông Jeffey cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục từ chối và có hành động quyết liệt nhằm không để cho Nga tiếp cận những mục tiêu được cho là đáng thèm muốn nhất ở Syria. Những mục tiêu đó bao gồm tài trợ quốc tế cho công cuộc tái thiết sau chiến tranh của đất nước và công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Bashar Al-Assad để điều hành quốc gia. Nhưng cần lưu ý rằng liên minh do Mỹ đứng đầu đã hoạt động ở Syria mà không có sự chấp thuận của chính phủ Tổng thống al-Assad hoặc bất kỳ ủy quyền nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặc dù vậy, họ vẫn xác lập quyền kiểm soát tại khu vực Đông Bắc Syria và kiên quyết không cho phép quân đội Nga đặt chân vào đây, thông qua những vụ chặn đoàn xe tuần tra của Nga với tần suất ngày một dày hơn. Nhiệm vụ duy trì an ninh tại Syria xem chừng cũng là rất khó khăn đối với Nga, khi vào sáng ngày 12/5, giới truyền thông đã biết về cuộc tấn công của những kẻ khủng bố thân Thổ Nhĩ Kỳ vào một đoàn xe của quân cảnh Nga. Thông báo nêu rõ, một vụ nổ mạnh đã xảy ra dọc theo tuyến đường tuần tra của cảnh sát quân sự Nga, đáng chú ý là thiết bị nổ được điều khiển từ xa để không làm hỏng các phương tiện bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ. "Căn cứ hình ảnh được trình bày, có thể thấy khoảnh khắc xuất hiện của cuộc tuần tra chung giữa quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc M4, cũng như thấy vụ nổ mạnh xảy ra dọc theo tuyến đường của đoàn xe". "Hiện tại không có thông tin nào về việc quân đội Nga có phải hứng chịu tổn thất, nhưng thực tế là vụ nổ đủ mạnh, các mảnh vỡ có thể làm hỏng thiết bị và thậm chí dẫn đến cái chết của các quân nhân", báo cáo cho biết. Hiện tại phía Nga không bình luận về vụ tấn công nói trên, liên quan đến sự kiện này, chưa có thông tin chính thức nào về thiệt hại vật chất, số người bị thương và các nạn nhân không liên quan. Rõ ràng nếu không sớm giải quyết được những khúc mắc với người Mỹ hay các lực lượng đối lập thì nguy cơ quân đội Nga "sa lầy" tại Syria là điều hiện hữu.