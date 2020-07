Các nhân viên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga - FSB đã bắt giữ cố vấn của Tổng giám đốc của Tập đoàn Vũ trụ nhà nước - Roscosmos, ông Ivan Safronov. Quan chức này bị buộc tội phản quốc và làm việc cho Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO. Theo cáo buộc, ông Safronov đã bán thông tin bí mật về máy bay chiến đấu đa năng Su-35 và có lẽ cả tài liệu tên lửa mới nhất của Nga cho tình báo nước ngoài, rất may là sự việc đã được ngăn chặn kịp thời. "Tại Moskva, cố vấn cho Tổng giám đốc Roscomos, ông Ivan Safronov đã bị giam giữ và hiện bị buộc tội theo Điều 275 của Bộ luật Hình sự (tội phản quốc)", hãng thông tấn RBC cho biết sau khi tham khảo dịch vụ báo chí của Tập đoàn nhà nước Roscosmos. "Hiện tại các biện pháp điều tra đang được thực hiện, Tập đoàn Roscosmos sẽ hợp tác và cung cấp tất cả những hỗ trợ cần thiết cho cơ quan điều tra”. “Việc giam giữ ông Ivan Safronov không gây ảnh hưởng đến công việc hiện tại trong Tập đoàn nhà nước Roscosmos", ấn phẩm thông tin Nga RBC cho biết. Cho tới thời điểm hiện tại FSB không cho biết những thông tin cụ thể nào được vị quan chức này cung cấp cho đối thủ, tuy nhiên họ nhấn mạnh rằng ông làm việc cho NATO. "Cố vấn cho Tổng giám đốc của Tập đoàn nhà nước Roscosmos - Ivan Safronov hiện đã bị giam giữ”. “Ông Safronov làm việc cho một trong các cơ quan đặc biệt của NATO khi thu thập và chuyển giao thông tin về hợp tác kỹ thuật quân sự, quốc phòng và an ninh của Liên bang Nga", thông cáo báo chí của FSB cho biết. Cần làm rõ rằng gần đây, liên quan đến sự xuất hiện của nhiều vũ khí độc đáo ở Nga, hoạt động gián điệp của NATO đã trở nên thường xuyên hơn. Điều này cho thấy Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương rất quan tâm đến vũ khí Nga để tìm biện pháp đối phó nhằm chiếm giữ lợi thế khi đối đầu. Ngoài ra Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc bắt giữ ông Safronov không liên quan đến công tác báo chí. Trước đó, ông Safronov từng làm việc cho các tờ báo Kommersant và Vedomosti của Nga, thường xuyên viết bài về lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ. Giai đoạn 2010 - 2020, Safronov làm việc cho nhật báo Kommersant, chuyên phụ trách các thông tin về công nghiệp hàng không - vũ trụ, kỹ thuật quốc phòng và hợp tác quốc phòng. Tháng 5/2020, ông Safronov được bổ nhiệm làm cố vấn truyền thông cho Tổng giám đốc Roscosmos. Theo hãng thông tấn TASS, hồi năm ngoái, cơ quan công tố Nga từng có ý định khởi kiện dân sự đối với báo Kommersant vì tiết lộ bí mật quốc gia. FSB đã mở cuộc điều tra liên quan đến một bài viết của Safronov trên tờ Kommersant. Trong đó ông ta đề cập đến việc Nga và Ai Cập ký kết hợp đồng mua bán tiêm kích Su-35. Kommersant đã gỡ bỏ bài viết này và không có lời buộc tội nào được đưa ra.

