Theo Reuters, đến nay chưa rõ liệu có phải Nga đã tặng cho Mỹ 60 tấn trang thiết bị gồm máy thở, khẩu trang, mặt nạ phòng độc và các vật dụng khác không hay bán chúng. Số hàng được máy bay quân sự Nga vận chuyển từ Moscow đến Washington tối 31-3, một ngày sau cuộc điện đàm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khi được hỏi về lô hàng trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump đã bày tỏ vui mừng khi nhận được. “Tôi không quan tâm đến việc tuyên truyền của Nga, thậm chí không một chút nào. Ông ấy (Putin) đề nghị viện trợ rất nhiều thiết bị y tế, vật dụng chất lượng cao mà tôi đã đồng ý. Và việc đó có thể cứu rất nhiều mạng người. Tôi sẽ nhận nó mỗi ngày”. Trước đó truyền thông Nga đồng loạt loan tải việc Nga viện trợ 60 tấn thiết bị y tế cho Mỹ để chống dịch Covid-19. Còn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã trả một nửa chi phí, nửa còn lại do Washington trả. Tuy nhiên một vị quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump nói với Reuters với điều kiện giấu tên rằng Mỹ đã trả toàn bộ số tiền. “Mỹ mua toàn bộ các vật tư và thiết bị y tế (của Nga), cũng như các lô hàng từ các quốc gia khác”, người này nói. “Chúng tôi đánh giá cao việc Nga bán các mặt hàng này cho chúng tôi thấp hơn giá trị thị trường”. Vị quan chức không tiết lộ chi phí chính xác. Bộ Ngoại giao Mỹ không thông tin thêm về việc này. Máy bay của Nga đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York hôm 1-4, chở theo số thiết bị lớn được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ kiểm định. New York hiện là tâm dịch tại Mỹ, đang vật lộn với cuộc chiến chống dịch khi thiếu giường bệnh và các trang thiết bị y tế trầm trọng. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ có “3 tuần rất, rất đau khổ”. Đến sáng 3/6, Mỹ có hơn 242.000 ca nhiễm và 5.850 người tử vong vì Covid-19. Trên thế giới, số ca nhiễm đã vượt 1 triệu với gần 53.000 người tử vong.

