Straits Times đưa tin, trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 12-3, ông Mike Pence đã bảo vệ quyết định ngày 11-3 của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm cấm các hoạt động đi lại giữa Mỹ và châu Âu trong vòng 30 ngày tới, ngoại trừ Anh, nhằm ngăn dịch viêm phổi cấp Covid-19 lan rộng. Phó Tổng thống Mỹ nhận định rằng tâm dịch Covid-19 đang chuyển từ châu Á sang châu Âu và việc cấm người đến Mỹ từ châu Âu là một phần trong kế hoạch của chính quyền trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đang gia tăng. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Mike Pence đã cảnh báo về nguy cơ có thêm hàng nghìn ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) tại Mỹ trong thời gian tới. Phó Tổng thống Mỹ cho biết, các quan chức đang tìm cách đẩy nhanh việc xét nghiệm Covid-19 trên toàn bộ 50 bang và cho biết các phòng xét nghiệm tư nhân đang nỗ lực trong các hoạt động này. Các chuyên gia y tế cho rằng việc thiếu các bộ xét nghiệm virus corona mới đang khiến Mỹ gặp trở ngại trong việc đánh giá quy mô đầy đủ của bệnh dịch và ngăn chặn virus lây lan. Các bang bị ảnh hưởng nhiều nhất của Mỹ như New York và Washington đã mở rộng năng lực xét nghiệm Covid-19 nhằm nắm được tình hình bệnh dịch và có biện pháp kịp thời trước khi virus corona lây lan rộng hơn. Ông Mike Pence cho biết, “người Mỹ có thể an tâm” về cách mà chính phủ đang ứng phó với bệnh dịch và Mỹ “đang thực hiện hành động nhanh chóng”. "Để ngăn chặn các ca nhiễm mới vào Mỹ, chúng ta sẽ tạm ngừng nhận tất cả người từ châu Âu đến Mỹ trong vòng 30 ngày tới", Tổng thống Donald Trump tuyên bố. Sau tuyên bố của ông Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo khác thường khuyên công dân Mỹ "xem xét lại việc đi ra nước ngoài" áp dụng trên toàn cầu do virus Covid-19 và những biện pháp kiểm dịch có liên quan. "Bộ Ngoại giao khuyên công dân Mỹ nên xem xét lại việc đi ra nước ngoài do tác động toàn cầu của Covid-19. Nhiều khu vực trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bùng phát và có hành động có thể hạn chế khả năng di chuyển của khách du lịch", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Sau nhiều ngày xem nhẹ dịch Covid-19, ông Trump đổ lỗi cho châu Âu đã không hành động đủ nhanh để giải quyết "mầm bệnh từ nước ngoài này" và tuyên bố các ổ dịch ở Mỹ là do du khách châu Âu "gây ra". "Chúng ta đã cứu được tình hình bằng cách hạn chế nhập cảnh từ Trung Quốc rất sớm. Bây giờ chúng ta phải có hành động tương tự với châu Âu", ông Trump cho biết. Ông Trump cũng cho biết Anh là ngoại lệ của lệnh cấm này và sẽ có những miễn trừ đối cho công dân Mỹ đã trải qua biện pháp kiểm dịch thích hợp. Liên minh châu Âu EU ngày 12-3 đã chỉ trích lệnh cấm của Mỹ, cho biết họ không được bàn bạc trước về động thái bất ngờ của ông Trump trong bài phát biểu ngày 11-3 tại Nhà Trắng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã phát đi thông báo nói rằng Covid-19 là “cuộc khủng hoảng toàn cầu, không giới hạn trong lục địa nào và nó cần hợp tác hơn là các hành động đơn phương”. “EU phản đối việc Mỹ đưa ra lệnh cấm một cách đơn phương và không bàn bạc trước”, thông báo viết. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định rằng không có bất cứ “sự khó hiểu” nào liên quan tới lệnh cấm ngày 11-3 của ông Trump. “Tôi không nghĩ là có sự khó hiểu. Tổng thống đã thực hiện động thái lịch sử, giống như những gì ông ấy làm hồi tháng 1 với Trung Quốc”, ông Pence nói. Theo số liệu thống kê của các cơ quan chính phủ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ, tính đến ngày 11-3 có ít nhất 1.162 ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ, trong đó có 70 trường hợp là công dân Mỹ được sơ tán về nước. Theo thống kê của CNN, tính đến ngày 11-3, hơn 20 bang của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19.

