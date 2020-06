Truyền thông khu vực cho biết, một cuộc tấn công với quy mô lớn đã được phiến quân khủng bố tiến hành nhằm vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga. Nhà quan sát Last Defencer viết trên trang Twitter của mình rằng: "Căn cứ không quân Hmeimim đã bị tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, vụ nổ được ghi nhận tại Jeblah thuộc tỉnh Latakia của Syria". Trong khi đó theo thông báo của AS Source News: "Nhiều vụ nổ đã xảy ra ở Jeblah và Banias. Đây là khu vực thuộc căn cứ không quân Nga Hmeimim, rất có thể là do máy bay không người lái cảm tử". Được biết đây là vụ tập kích có quy mô lớn và ác liệt nhất trong vài tháng qua, cho thấy thỏa thuận giảm leo thang xung đột tại Syria ngày càng đứng trước nguy cơ bị xóa bỏ. Mặc dù bị bắn phá cấp tập nhưng các hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công, có thông tin cho rằng 20 máy bay không người lái bay tới từ nhiều hướng đã bị bắn hạ. "Ban đầu có thông tin nói về việc sử dụng nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt, tuy nhiên sau đó một số nguồn tin cho biết rằng thực ra đó là máy bay không người lái cảm tử", trang Avia-pro cho hay. Tuy vậy lúc này lại có ý kiến khác cho rằng căn cứ vào điểm xuất phát, máy bay không người lái tự chế không thể vươn tới căn cứ không quân Nga, chưa thể loại trừ khả năng đó là tên lửa hành trình do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Nhưng vẫn phải nhắc đến thực tế rằng đây không chỉ là sự leo thang lớn nhất của các tay súng thánh chiến, mà còn là cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi ký kết thỏa thuận giữa Moskva và Ankara về lệnh ngừng bắn. Theo dự đoán, Nga sẽ sớm tiến hành hoạt động trả đũa vì họ đã bị đẩy vào tình thế không thể ngồi yên. Nhưng chưa cần không quân Nga ra tay, phiến quân đã lĩnh ngay hậu quả từ quân đội Syria. Trang Al Masdar News cho biết, ngay sau vụ tập kích trên, quân đội chính phủ Syria (SAA) đã mở cuộc tấn công nhằm vào tuyến phòng thủ của phiến quân thánh chiến ở miền Nam Idlib. Theo thông báo từ mặt trận, binh sĩ SAA đã tấn công một số địa điểm nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân thánh chiến, trọng tâm hướng vào khu vực Jabal Al-Zawiya. Quân đội Syria tập trung hỏa lực pháo binh đánh vào các đồn và chiến hào của phiến quân gần thị trấn Al-Baraa, nơi đã trở thành trụ sở chính cho các tay súng khủng bố gần tiền tuyến Jabal Al-Zawiya. Đại diện quân đội chính phủ Syria thông báo nhanh rằng cuộc tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho đối phương, tuy nhiên số thương vong cụ thể chưa được nói chi tiết. Mặc dù đã chịu hành động quân sự từ phía SAA, nhưng dự kiến phiến quân sẽ tiếp tục hứng chịu đòn tập kích từ máy bay chiến đấu của không quân Nga. Giới phân tích cho rằng để triệt tiêu tận gốc những vụ tập kích như trên, quân đội Nga và Syria cần mở chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh bật hoàn toàn phiến quân khỏi tỉnh Idlib.

