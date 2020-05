Theo báo cáo thực địa từ Deir Ezzor, khủng bố IS đã phát động một cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Syria ở khu vực miền núi Jabal Bishri, điều này dẫn đến một trận chiến khốc liệt kéo dài trong vài giờ. Thông tin chiến sự cho biết, quân đội Syria đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công của khủng bố Nhà nước Hồi giáo sau khi gây thương vong cho nhiều tay súng thánh chiến. Cùng lúc đó, một đơn vị khác của quân đội Syria đã đối đầu với một nhóm của phiến quân IS ở khu vực Jabal Al-Sukhnah, nằm ở phía Tây ranh giới hành chính của tỉnh Deir Ezzor. Tổ chức khủng bổ Nhà nước Hồi giáo gần đây đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào quân đội chính phủ Syria, khiến SAA phải tăng cường các biện pháp an ninh trên khắp miền Đông và miền Trung đất nước. Như vậy có thể nhận thấy rằng tàn quân IS chưa bị tiêu diệt tận gốc rễ như tuyên bố được phương Tây đưa ra, chúng vẫn còn một số lượng khá lớn các tay súng trong tổ chức. Thậm chí cuộc chiến tiêu diệt IS trong thời gian tới còn khó khăn hơn giai đoạn trước kia, bởi các tay súng lúc này không còn lộ diện công khai nữa mà ẩn nấp trong dân thường, rất khó để phát hiện và phân loại. Quân đội chính phủ Syria ngoài việc đối phó với phiến quân thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, hay lực lượng người Kurd do Mỹ ủng hộ thì vẫn không thể lơ là bảo vệ các khu vực đã giải phóng từ tay IS. Trong diễn biến khác, SAA đã tìm cách chiếm lại tất cả các vùng lãnh thổ mà họ đã để mất vào tay phiến quân thánh chiến trong 48 giờ qua, sau một cuộc phản công nhanh chóng ở vùng đồng bằng Al-Ghaab. Theo một nguồn tin thực địa tại thị trấn Joureen, quân đội Syria đã chiếm lại Al-Tanjara và một số điểm khác ở đồng bằng Al-Ghaab sau trận chiến ngắn với nhóm vũ trang Hurras Al-Deen. Nguồn tin cho biết thêm, binh lính Syria hiện đang đi tuần tại khu vực này để đảm bảo rằng không có chất nổ nào bị cài lại sau khi phiến quân thánh chiến buộc phải rút lui. Vào sáng sớm ngày 10/5, nhóm vũ trang Hurras Al-Deen có liên kết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã phục kích quân đội Syria tại Al-Tanjara, gây ra tổn thất nặng nề cho SAA với khoảng 30 - 40 binh sĩ thiệt mạng. Sau cuộc phục kích này, phiến quân thánh chiến đã chiếm một số khu vực ở đồng bằng Al-Ghaab, khiến quân đội Syria phải gửi quân tiếp viện đến mặt trận để tái chiếm. Trong phần lớn thời gian của đêm qua, quân đội Syria đã gây áp lực lớn lên khu vực này của đồng bằng Al-Ghaab, buộc nhiều tay súng thánh chiến phải từ bỏ khu vực trước cuộc phản công của SAA. Tuy vậy, không loại trừ khả năng các tay súng khủng bố chỉ tạm thời rút lui và đang củng cố lại lực lượng để chuẩn bị sẵn sàng cho hành động quân sự tiếp theo.

