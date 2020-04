Giám đốc Cơ quan Y tế công cộng Quốc gia Pháp Jerome Salomon hôm qua cho biết, nước này ghi nhận tổng cộng 3.024 người chết, tăng 16% so với một ngày trước đó. Pháp đã trở thành nước thứ tư trên thế giới có trên 3.000 ca tử vong do dịch Covid-19. Số ca nhiễm tăng cao buộc Pháp huy động trực thăng NH-90 đưa bớt một số ca nhiễm sang Đức chữa trị, bởi nơi đây vẫn đang có hệ thống y tế tốt hơn Pháp ở thời điểm hiện đại để chống đỡ với dịch Covid-19. Trực thăng NH-90 do tập đoàn công nghiệp châu Âu NH Industries thiết kế và chế tạo. Hoạt động ổn định với tính an toàn cao, trực thăng NH-90 được đánh giá "trên cơ" sản phẩm cùng loại của Nga và Mỹ. Thậm chí nó còn được coi là dòng trực thăng thế kỷ khi trang bị hệ thống cảm biến, thiết bị điện tử hàng không và vũ khí mới nhất. NH90 nằm trong chương trình chế tạo các máy bay trực thăng hiện đại nhất châu Âu của NATO để thay thế cho các trực thăng UH-1, Puma/Cougar, Lynx, và Sea King. Dòng trực thăng này được “thai nghén” từ năm 1986 với sự tham gia của các nước Pháp, Anh, Đức, Ý và Hà Lan. Năm 1987, Anh rút khỏi dự án. Hiện có Pháp, Italia, Na Uy, New-Zealand, Áo, Bỉ và Đan Mạch sử dụng loại trực thăng này. Vừa có năng lực chiến đấu đỉnh cao, NH 90 còn bảo vệ rất tốt cho phi hành đoàn. NH90 có các biến thể NH90 TTH - vận tải chiến thuật, thả lính nhảy dù và NH90 NFH – chống ngầm, do thám và cứu hộ. NH 90 có thể được sử dụng trên các tàu khu trục nhỏ hoặc tàu sân bay. Trực thăng NH-90 có chiều dài 19,56 m; chiều ngang 4,6 m; cao 5,3 m; sải cánh quạt 16,3 m; trọng lượng rỗng 8,7 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa 10,6 tấn. Máy bay được trang bị 2 động cơ Rolls-Royce Turbomeca RTM322-01/9 3.400 mã lực. NH90 mang theo 2.500 kg nhiên liệu cho phép trực thăng có thể hoạt động rất lâu ở trên không. NH-90 được trang bị 2 động cơ Rolls-Royce Turbomeca RTM322-01/9 turboshaft 3.400 mã lực cho phép đạt vận tốc tối đa hơn 300 km/giờ và vận tốc bay trung bình khoảng 265 km/giờ. Tầm bay 800 km, trần bay 4,2 km, tốc độ lên thẳng 660 m/phút. NH90 được trang bị hệ thống thông tin liên lạc tích hợp không-không, không-mặt đất và hệ thống xác định vị trí. Hệ thống nhận dạng địch – ta TSC 2000 IFF do Thales của Pháp cung cấp. Buồng lái của UH90 được thiết kế đặc biệt giành cho 3 người (phi công, sỹ quan điều khiển hệ thống vũ khí và kỹ thuật viên) để bảo vệ kíp lái trong trường hợp đối phương sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí sinh, hóa học. Tuy nhiên khi cần thiết trực thăng vẫn có thể vận hành mượt mà chỉ với một phi công. NH-90 có thể mang theo 20 binh sĩ với trang thiết bị đầy đủ. NH90 được làm phần lớn từ composite, rất linh hoạt, dễ điều khiển, dễ bảo trì và chi phí thấp. Nhờ có các đặc tính như vậy, NH90 có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong tất cả điều kiện thời tiết và chiến tranh. Trong khi 4 cánh quạt của máy bay được bọc lớp thép tốt làm bằng hợp kim titan có khả năng chịu lực và chống được đạn 12,7 mm. NH-90 có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -40 đến +50 độ. Do đó nó có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết và thực chiến. NH-90 là một trong số những dòng trực thăng hiếm hoi trang bị hệ thống “fly-by-wire” của máy bay do hãng Goodrich Actuation và Liebherr Aerospace sản xuất. Các hệ thống điện tử khác được cung cấp bởi Thales Avionics. Thiết bị hiển thị có 5 màn hình LCD 8x8 inches để hiển thị thông số máy bay. Radar thời tiết được lắp đặt là loại Honeywell Primus 701A. Hệ thống cảnh báo laser HELLAS. Trực thăng mang được tối đa 700 kg vũ khí bao gồm: Bom chìm; Ngư lôi chống tàu ngầm: Mk46, Murena, A244; Tên lửa chống tàu AM-39 Exoset. Tập đoàn công nghiệp máy bay trực thăng NATO (NHI) đang từng bước nâng cao sản lượng máy bay trực thăng NH-90, lượng bàn giao hiện nay tổng cộng đã gần 200 chiếc, còn đơn đặt hàng tồn đọng trên 300 chiếc

