Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) đã đưa tin về một vụ bắn phá bằng pháo hạng nặng do lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện. Đối tượng của cuộc pháo kích trên được báo cáo là các vị trí của quân đội chính phủ Syria ở vùng nông thôn phía Tây của tỉnh Aleppo. Nhóm giám sát có trụ sở tại London cho biết, trận pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ là một phản ứng trước các cuộc tấn công gần đây của SAA nhằm vào những thị trấn Kafr Amma, al-Qasr, Kafr Taal và Kafr Nouran ở phía Tây Aleppo. Những cuộc giao tranh qua lại này làm dày thêm hồ sơ về những vi phạm gần đây liên quan đến lệnh ngừng bắn ở tỉnh Idlib được bảo trợ bởi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận nhằm tạo ra khu vực giảm leo thang xung đột tại Tây Bắc Syria chính thức được ký kết vào ngày 5/3 tuy nhiên hiệu lực là rất thấp, thậm chí gần như không tồn tại khi liên tục bị phá vỡ. Hiện nay báo cáo của SOHR chưa được Bộ Quốc phòng Syria cũng như Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bình luận, do vậy sẽ cần thêm thông tin để xác nhận một cách chính xác. Tuy nhiên những vụ giao tranh giữa hai bên là điều không gây ngạc nhiên cho giới quan sát, bởi chúng vẫn thường diễn ra với tần suất "như cơm bữa". Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang nỗ lực củng cố sự hiện diện quân sự của mình tại tỉnh Idlib, bao gồm cả phía Tây Aleppo. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi hàng trăm binh sĩ và vô số thiết bị hạng nặng tới Syria trong vài tuần qua. Chỉ riêng ngày 22/4, có tới 25 phương tiện các loại đã được triển khai tại đây. Về phía SAA, theo báo cáo họ cũng đã dồn một lượng lớn binh sĩ cùng khí tài quân sự tới tiền tuyến hai tỉnh Idlib và Aleppo để sẵn sàng cho lệnh tổng tiến công. Bên cạnh đó cần lưu ý thêm rằng tàu vận tải Nga vừa cung cấp cho đồng minh Damascus tới 150 xe tăng và xe bọc thép các loại để bù đắp số bị hao hụt trong chiến đấu. Lượng vũ khí khổng lồ kể trên được cho là đã lấp đầy lỗ hổng trong quân đội Syria do những cuộc giao tranh trước đó, khiến sức mạnh của SAA gần như đã phục hồi. Ngoài ra giới chuyên môn còn đặc biệt chú ý đến giả thiết đi cùng đoàn tàu chở xe tăng trên, Nga đã âm thầm đưa chiếc chiến xa chủ lực tối tân nhất của mình là T-14 Armata tới Syria để “thử lửa”. Cần lưu ý một lần nữa là Bộ trưởng Công Thương Nga, ông Denis Maturov mới đây đã tiết lộ việc xe tăng T-14 Armata đã có mặt tại chiến trường Syria. Không có bất cứ thông tin nào về thời điểm Nga đưa T-14 Armata tới Syria, nhưng gần đây chỉ có duy nhất chuyến tàu chở vũ khí trên được đưa tới quốc gia Trung Đông này mà thôi.

