Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm góc hôm 3-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper thẳng thắn nói rằng ông không ủng hộ Tổng thống sử dụng Đạo luật Chống biểu tình để huy động quân đội dập tắt làn sóng biểu tình bùng phát sau cái chết của công dân da màu George Floyd hôm 25-5. Bộ trưởng Esper nhấn mạnh rằng, “Quân đội chỉ nên được điều động tham gia thực thi pháp luật như một lựa chọn cuối cùng và chỉ trong những tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng nhất. Hiện tại chúng ta không rơi vào một trong những tình huống đó”, ông Esper nói. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, ông đã ra lệnh điều tra thông tin một chiếc trực thăng do Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington DC quản lý uy hiếp và đe dọa người biểu tình ở Thủ đô Washington DC. Trước đó, vào tối 1-6, chiếc máy bay trên đã bay rất thấp và sử dụng sức gió của cánh quạt thổi vào người biểu tình, một chiến thuật nguy hiểm được quân đội sử dụng trong các tình huống chiến tranh để giải tán đám đông. Hành động trên bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ. Việc ông Esper công khai quan điểm phản đối Tổng thống Donald Trump càng dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ không mấy mặn mà của hai người cũng như số phận của ông chủ Lầu Năm góc. Theo một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng, ông Trump và các quan chức hàng đầu khác, bao gồm Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien, đã không hài lòng với Bộ trưởng Esper sau phát biểu nói trên, chủ yếu là do ông Esper đã công khai mối rạn nứt với Tổng thống. Nhà Trắng còn do dự chưa sa thải ông Esper, một phần là bởi cuộc khủng hoảng hiện tại và hơn nữa, chỉ còn 5 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống. Những tuần gần đây, chính ông Trump đã bày tỏ thất vọng đối với Bộ trưởng Quốc phòng Esper và thể hiện ngày càng nhiều trong những bình luận của ông Trump về làn sóng biểu tình đang diễn ra trên toàn quốc. Việc công khai phản đối quan điểm của Tổng thống dấy lên đồn đoán rằng thời điểm ra đi của Bộ trưởng Esper có thể bị đẩy sớm hơn. “Tôi nghĩ đây là dấu chấm hết cho ông ấy”, một nguồn tin nói với CNN. Tuy vậy, theo Politico, giới Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã chuyển tới Tổng thống Donald Trump một thông điệp rõ ràng: Không sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Theo Thượng nghị sĩ Shelley Moore Capito, ông Esper nên được quyền bày tỏ quan điểm cá nhân và Nhà Trắng cần lắng nghe những lời khuyên của ông Esper. Ông Capito bày tỏ hy vọng người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục tại vị, bởi lẽ nước Mỹ đã có quá nhiều vị trí bị bỏ trống. Thượng nghị sĩ Mitt Romney, một người thường xuyên chỉ trích ông Trump trong đảng Cộng hòa tuyên bố, “khác biệt quan điểm không phải là tiêu chí để bị loại khỏi chính quyền. Điểm thiết yếu nhất đối với một nhà lãnh đạo là khả năng mở lòng trước những quan điểm khác biệt”. “Tôi biết trong quá khứ có một số trường hợp phải viện đến quân đội. Nhưng mục tiêu luôn là xuống thang, chứ không phải leo thang căng thẳng. Tôi nghĩ ông Esper đã đúng” - Thượng nghị sĩ John Thune, nhân vật số 2 của phe Cộng hòa tại Thượng viện nói Khi được hỏi liệu ông Trump còn đặt niềm tin vào ông Esper hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany né tránh trả lời trực diện; chỉ nói rằng ông Esper vẫn “đang là Bộ trưởng” và nếu ông không nhận được tín nhiệm của tổng thống, báo giới sẽ là người biết đầu tiên. Trước đó, hồi tháng 12-2019, trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Bộ trưởng Quốc phòng Esper từng nói rằng “Tổng thống chỉ là một trong nhiều ông chủ mà tôi từng phục vụ, và bạn cần phải có thời gian để học cách làm việc ăn ý”.

