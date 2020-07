Mở đầu sự kiện mang tên “Chào nước Mỹ 2020" ở Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump phát biểu với sau tấm kính chống đạn và khung nền là Đài tưởng niệm Jefferson ở phía sau Bài phát biểu của ông Donald Trump chỉ thoáng đề cập đến cuộc khủng hoảng Covid-19. Khi kỳ bầu cử Tổng thống đang đến gần, ông Trump đã tập trung vào chỉ trích “phe cực đoan” mà ông cáo buộc là đã tìm cách "nói dối về quá khứ để đạt được quyền lực trong hiện tại” cũng như “muốn chúng ta xấu hổ về bản thân mình” Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump theo dõi màn trình diễn của các phi đội bay trên bầu trời khi tham gia sự kiện “Chào nước Mỹ 2020 Các thành viên của đơn vị lính dù hạ cánh xuống sân công viên Ellipse của Nhà Trắng trong sự kiện chào mừng ngày quốc khánh 2020 Đội bay biểu diễn Thunderbirds của Không quân và Thiên thần xanh của Hải quân Mỹ bay qua Nhà Trắng ngày 4-7-2020 Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ bay cùng 4 chiến đấu cơ F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ trong một màn trình diễn mừng Ngày Quốc khánh Mỹ trên sông River, cảng New York và New Jersey ngày 4-7. Màn trình diễn tại Thủ đô Washington D.C có lực lượng tham gia đông đảo nhất. Tại 4 thành phố khác của Mỹ gồm Boston, New York, Philadelphia và Baltimore cũng có hoạt động tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn. Hoạt động bay diễu hành này nhằm “chào mừng những thành phố vĩ đại của Cuộc cách mạng Mỹ”. Các máy bay tham gia gồm B-1, B-2, máy bay ném bom B-52, các chiến đấu cơ F-15 và F-35 của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết Lầu Năm Góc điều 1.700 binh sĩ hỗ trợ tổ chức ngày Quốc khánh. Người dân chăm chú quan sát màn biểu diễn của các chiến đấu cơ trong sự kiện mừng Ngày Quốc khánh ở Washington hôm 4-7-2020. Pháo hoa rực rỡ cùng màn biểu diễn mừng Ngày Quốc khánh ở núi Rushmore tại Keystone, Nam Dakota hôm 3-7. Các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 trong những ngày gần đây. Ngày Quốc khánh Mỹ 4-7 diễn ra với nhiều sự kiện tập trung đông người, bất chấp số ca mắc Covid-19 ở quốc gia này tăng kỷ lục Người dân Florida đón Quốc khánh trong màn pháo hoa yên bình Trong khi đó, các cuộc biểu tình vẫn nổ ra trên khắp nước Mỹ, người tham gia là những người phản đối bất bình đẳng chủng tộc và hành động bạo lực của cảnh sát, trong đó có nhiều thành viên Black Panthers có trang bị vũ khí mạnh

